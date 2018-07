Esperanza Aguirre pidió adaptar la norma para que se pudiera fumar en los casinos. Rajoy no parece estar por la labor de cambiar la Ley y De Cospedal aseguró que su partido no se ha planteado cambiarla. Pero fuentes del Ministerio de Sanidad no descartan que se pueda cambiar e Ignacio González, sucesor en la comunidad de Esperanza Aguirre, declaró en JELO que 'el Gobierno Español no ha dicho no a cambiar la Ley antitabaco'.

Pilar Rahola comenta que ha habido unos damnificados por una Ley que se creía que era buena, y ahora porque venga un señor con dinero, que está muy bien, no se pueden cambiar las leyes

A Juan Carlos Girauta le parecía bueno que se pudiera combinar zona de fumadores y no fumadores. Es partidario de que haya zonas habilitadas y locales de fumadores y locales de no fumadores.

Juan Adriansens no cree que los locales hayan perdido afluencia por la Ley que prohíbe fumar. Hay muchos locales que han habilitado mesas en sus exteriores y, sin embargo, están vacías. La gente prefiere estar dentro de los locales. Cree que la gente se ha acostumbrado a no fumar en público.