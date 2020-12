Las complicaciones para viajar a España en Navidad con una PCR negativa

Aunque será diferente, los españoles que viven fuera del país no dudan en volver a España durante la Navidad. Sin embargo, muchos de ellos se encuentran con el problema de presentar una PCR negativa 72 horas antes del vuelo.

Los laboratorios están colapsados y hay viajeros que se han quedado a las puertas del avión en el aeropuerto de origen por cumplir las 72 horas del test durante el vuelo. Así lo ha contado en 'Julia en la onda' la investigadora Marta Pérez, que reside en Londres.

"Es muy complicado", lamenta, "no te puedes arriesgar a llegar y que te digan que no puedes subir". También, denuncia que hay laboratorios que no realizan pruebas PCR a niños y, además, los precios son poco económicos. "Es hacer malabarismos", determina.

La investigadora asegura que no se plantea cancelar el vuelo salvo que sea la propia compañía aérea la que lo cancele, pues "ha sido un año muy difícil".