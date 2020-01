Julia Otero: "Algo estamos haciendo mal cuando hay menos diversidad en las aspiraciones de los escolares de hoy que en las de hace 50 años"

El informe de la OCDE presentado en la cumbre de Davos describe a una sociedad que no sabe interpretar las claves del siglo XXI.

Cuatro de cada diez trabajos a los que se quieren dedicar los adolescentes españoles no existirán dentro de 10-15 años. El dato es demoledor para el futuro porque nos describe a una sociedad que no sabe interpretar las claves del siglo XXI y que no sabe trasmitir a los niños y adolescentes la orientación correcta.

Son las conclusiones de un informe de la OCDE que se ha presentado esta mañana en la Cumbre de Davos.

La tecnología, las ingenierías y las matemáticas son las disciplinas con mayor futuro, pero nuestros estudiantes se decantan por estudios y empleos del siglo XX o incluso del XIX.

No todo en la vida se explica en términos laborales pero no podemos obviar que sin preparación para el trabajo que habrá disponible en 10 o 15 años, no hay filosofía que nos alimente.

Algo estamos haciendo mal cuando hay menos diversidad en las aspiraciones de los escolares de hoy que en las de hace 50 años.

Hablaremos de ello en el Gabinete con un historiador, un jurista y una politóloga, Julián Casanova, Ignasi Guardans y Arantxa Tirado