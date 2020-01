Julia Otero: "Que aquí no tengamos cultura de coalición no significa que esos gobiernos no sean habituales en Europa"

Ayer Pedro Sánchez fue investido presidente del primer Gobierno de coalición de la democracia española. Que aquí no tengamos ninguna experiencia, tradición ni cultura de coalición no significa que esos gobiernos sustentados en dos o más partidos no solo sean habituales en Europa sino incluso mayoritarios.

Lo que aquí es inédito es lo más común en otros lugares. La crisis económica ha dinamitado el bipartidismo del siglo XX en toda la Unión, ha fragmentado el voto, ha devorado la posibilidad de mayorías absolutas y ha obligado a los líderes a hacer de la necesidad de entenderse la virtud de llegar a gobernar.

Vamos a hablar sobre los gobiernos de coalición en el Gabinete. ¿Qué consecuencias tiene para la dialéctica política no tener antecedentes ni cultura de coalición? ¿Qué debemos aprender de nuestros vecinos europeos y qué dificultades tendrá que superar este gobierno? Nos lo preguntaremos esta tarde con Noelia Adánez, Ignasi Guardans y Julio Lleonart