La Columna de Julia: "Madrid no puede decretar el toque de queda, pero quiere que se haga en toda España: Otra vez el café para todos"

Hoy se reúne de nuevo el grupo COVID para ver qué medidas se tomarán en vista de que la segunda ola pandémica puede convertirse en un tsunami. El sábado decae el Estado de Alarma en Madrid y el gobierno de Ayuso pide un toque de queda similar al de Paris, pero más laxo porque limitaría la movilidad entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana.

Con el estado de alarma actual los bares y restaurantes cerraban a las 11, así que de qué va a servir un toque de queda si se otorga una hora más para esos establecimientos. Sí, serviría para evitar botellones y fiestas en domicilios, pero no parece suficiente.

Según ha explicado esta mañana el consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero, la medida debe tomarla el Gobierno de Pedro Sánchez puesto que la Comunidad no tiene competencias para ello – Illa también lo ha confirmado - pero es que, además, la propuesta no es que se aplique solo a Madrid, si no en toda España.

O sea, la Comunidad no tiene competencias para decretar el toque de queda pero quiere que se haga en toda España. Otra vez el café para todos.