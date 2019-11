Julia Otero: "A la pregunta de ERC a sus bases solo puede resultar un sí a rechazar a Sánchez"

Ayer, supimos que Esquerra Republicana planteará una consulta a las bases para decidir si apoyan o no a Pedro Sánchez. Hasta ahora no lo habían hecho pero esta vez los independentistas de Esquerra, dado el laberinto en el que se encuentran, han decidido echar mano del que podríamos llamar "comodín del público". O lo que es lo mismo, "el comodín del militante", previamente instruido para que conteste lo que quiere la dirección del partido. "¿Estás de acuerdo en rechazar la investidura de Sánchez si previamente no hay acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?". En la pregunta, observen que están todas las respuestas. A esa pregunta solo puede resultar un sí clamoroso. Sí a rechazar a Sánchez si no entra en la mesa de negociación.

No es nada nuevo, en los últimos tiempos hemos visto consultas a la militancia de todos los colores, aunque siempre con preguntas trampa, planteadas para obtener adhesiones inquebrantables.