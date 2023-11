Julia Otero, sobre los disturbios en Madrid: "El PP empieza a apartarse de la consigna de Aznar"

Pues ya saben, otra noche de disturbios en Madrid con casi 40 heridos, la mayoría policías y seis detenidos. Uno imágenes de violencia que se parecen mucho a las que vimos en Barcelona hace años.

La noticia de hoy es que el Partido Popular empieza a apartarse de la consigna de Aznar, pronunciada esta misma semana, la de "el que pueda hacer que haga". Nos recordó mucho aquella otra invitación del efímero Quim Torra en la Generalitat, cuando exhortó a los radicales con su famoso a "apreteu". O sea, "apretad", que todos sabemos lo que significa.

Por cierto, que los extremos se tocan. El independentismo más radical tampoco quiere la amnistía porque dice que eso va a reforzar el autonomismo y ellos lo que quieren es la independencia. Ya ven, lo de siempre, los extremos se tocan.

Pero vamos viendo el tema del PP. Primero fue Díaz Ayuso y más tarde Núñez Feijóo, los que esta mañana han salido a condenar la violencia, aunque añadiendo algunos peros que quizá con las imágenes que estamos viendo están de más.

No olvidemos lo que ocurrió en Estados Unidos en 2021 con el asalto al Capitolio, cuando desde la política se reforzó y alimentó en sus argumentos a los violentos. En un editorial de ayer en el 'Financial Times', por tanto, son observadores a distancia, no implicados, podía leerse que mientras el PP sólo pueda pactar con Vox, estará en un callejón sin salida. De la situación que estamos viviendo y de cómo se está afrontando desde los partidos y la ciudadanía hablaremos en el Gabinete.