¿Recuerdan cuando todo el mundo hablaba de la Burbuja inmobiliaria , que no podía ser, que iba a reventar de un momento a otro? ¿Sirvió de algo que se viera venir? No, la alimentamos hasta que en efecto reventó y ahí estamos, con las salpicaduras: hemos empobrecido, tenemos menos derechos, viviremos peor…

¿Alguien no ha oído hablar de la burbuja del Fútbol español? Todos, ¿verdad?. Hace tiempo, mucho tiempo que España sabe que el actual modelo de negocio del fútbol es del todo insostenible. ¿Se hace algo? NO. No hay gobierno, ni éste ni el anterior, ni el que venga que se atreva a pinchar esa burbuja.

Datos para el escalofrío y el cabreo: hoy hemos sabido, porque lo ha preguntado una diputada por escrito al gobierno, que [[LINK:INTERNO||||||la Liga de futbol española debe 752 millones de euros a la Agencia Tributari]]a. Puede que a usted le persigan por 100 euros, a los clubes, por 752 millones, poco o nada.

Añadan a esa deuda otro tanto que la Liga profesional debe a la Seguridad Social, y tenemos nada menos que 1600 millones de euros. Huelga recordara el drama de los [[LINK:INTERNO||||||5 mil millones más de recortes que ayer nuestro país tuvo que prometer a Bruselas.]]

Ahora que todos hemos aprendido mucho de deuda y déficit, un último dato para chillar: por cada 100 euros que los clubes invierten, solo 7 se cubren con capital propio. El resto es endeudamiento.

Lo dicho, se ve venir. Tarde o temprano la burbuja del fútbol reventará.