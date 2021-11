Buscando Vocaciones: "En el mundo del cine no hay que dejar nunca de crear"

Hay miles de jóvenes que se están planteando a qué dedicarse el resto de su vida profesional. Para echarles una mano solventando sus dudas, ha nacido, "Buscando Vocaciones", un proyecto de la Universidad Europea y Atresmedia Radio que nos trae los testimonios de muchos profesionales de éxito.

Conocemos la historia de Nacho Álvarez, el director y creador de la película, "Explota Explota", el musical basado en canciones de Raffaella Carrà.

Álvarez es uruguayo y tuvo la suerte de encontrar su vocación sin tener que salir de su propia casa: "La manera de comunicarme con mi padre era hablar de películas. Él era director de un programa clásico en Uruguay y me acuerdo de ir al rodaje. Veía que era posible hacer cine, que no es algo de otro mundo, que uno lo puede hacer", ha dicho el profesional.

Nacho estudió Comunicación Audiovisual y después, empezó a trabajar en publicidad. Con esta experiencia, llegó a España con una idea clara: hacer su primera película. ¿Y por qué Rafaella Carrà? Álvarez nos lo ha contado: "Siempre fui muy fan de ella. La descubrí un día por casualidad en un puesto de vinilos, donde encontré el disco de "Fiesta". Lo compré y me hice mega fan. Vi que sus canciones contaban una historia y que sus letras eran muy cinematográficas".

Pero no todo es oro lo que reluce. Cuando alguien quiere algo, hay que esforzarse: "En cine, las películas se escriben y no todas llegan a pantalla. Me partí en lágrimas porque parecía que la película se había cancelado. En el rodaje, la gente me notaba preocupado y mi script me decía: "Nacho, sonríe, que no se hacen películas todos los días".

Álvarez se esforzó, sonrió y acabó triunfando con su película.

Terminamos con otro consejo que le dieron a nuestro testimonio: "Cuando terminas de estudiar da pánico salir al mercado laboral y recuerdo mucho lo que mi padre me decía: "Paciencia, no hay que parar de crear". Yo hice cosas espantosas en mi carrera y es porque no hay que parar nunca la máquina", ha aconsejado Nacho.

Como moraleja, destacamos que, si os gusta mucho el mundo del cine y del audiovisual, no dejéis nunca de crear ni de experimentar.