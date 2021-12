¿Qué hay que hacer para ser astronauta de la Agencia Espacial Europea?

En el espacio de Big Van Ciencia de Julia en la onda hablamos con Jorge Nicolás Álvarez, candidato a astronauta en la Agencia Espacial Europea. Este es el sueño de muchos científicos y así lo reconoce Jorge Nicolás Álvarez: "Siempre he sido un poco friki de la ciencia y lo de ser astronauta siempre se pasa por la cabeza".

Aunque esta posibilidad es remota y requiera de varios años de espera porque la Agencia Espacial Europea solo ha abierto cuatro procesos de selección en toda su historia. Nos tenemos que remontar a los años setenta para hablar del primer proceso de selección. Más tarde, en 1992 se abrió el segundo proceso de selección y fue ahí donde hubo presencia española de la mano del ex ministro Pedro Duque. En 2009 se hizo el tercer proceso de selección y varios años más tarde, en 2022, podríamos tener a un astronauta español en el espacio.

¿Qué hay que hacer para ser astronauta?

La Agencia Espacial Europea exige unos mínimos para optar a esta posición. El proceso comenzó en el mes de abril y la presentación de candidaturas finalizó en el pasado mes de junio. A partir de entonces habrá que esperar hasta octubre de 2022 para conocer quienes serás los 4 o 6 nuevos astronautas de la ESA.

Jorge Nicolás Álvarez explica que hay tres requisitos que son muy básicos.

Tener estudios de postgrado relacionados con la ciencia

Tener tres años de experiencia laboral en un puesto relacionado con la ciencia o la tecnología

Pasar un reconocimiento médico de clase 2 (similar al de los pilotos de avión)

Además de lo anteriormente expuesto, la Agencia Espacial Europea se fija en los candidatos que no fumen, no beban alcohol, no consuman drogas y tengan una buena condición física.

¿Cuántas personas optan a ser astronautas de la ESA?

El proceso de selección que ha abierto la Agencia Espacial Europea ha recogido a 23.000 candidatos de los que solo entre cuatro y seis llegarán al final. Alrededor del 25% del total de solicitudes son mujeres. Para Jorge Nicolás Álvarez esta gran acogida viene marcada por la buena labor comunicativa que se está haciendo en los medios alrededor de los temas espaciales.

¿Cuántas fases tiene el proceso?

El proceso se divide en 6 fases. Ya en la fase 2 solo quedarán 1.000 personas que viajarán a un centro espacial en Hamburgo para hacer pruebas. En las sucesivas fases del proceso tendrán que seguir pasando pruebas físicas y médicas. Y una vez seleccionados, los últimos participantes tendrán que enfrentarse a una entrevista con el director general de la ESA.

Los candidatos elegidos se convertirán en astronautas de la Agencia Espacial Europea después de dos años de formación en una "academia espacial" donde seguir desarrollando conocimientos del puesto que ocuparán.

El Turismo espacial

Sobre el turismo espacial, Jorge Nicolás Álvarez afirma que "va en línea de permitir que todo el mundo pueda viajar al espacio y veo bien que haya civiles en estos viajes". y añade que "veo algo asimilar a lo que paso con el transporte aéreo, al principio solo podían viajar los más ricos y poco a poco todas las personas podemos permitirnos viajar en avión de vez en cuando".