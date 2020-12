Aumenta el número de padres que borran del testamento a sus hijos del testamento

LEER MÁS Nuevas medidas en Madrid y Cataluña y plan para Navidad: confinamiento y últimas noticias del coronavirus en España

Asociaciones de mayores y consultores legales confirman que, desde que comenzara la pandemia, en España ha habido un crecimiento exponencial de las consultas legales de padres para sacar del testamento a sus hijos.

En algunas zonas de España, la petición de borrado de hijos ha aumentado en un 500%, aunque la cifra anterior no era muy elevada. Así lo explica Alberto Ferreiro, abogado experto en herencias, quien remarca que "no era una pregunta recurrente".

No obstante, sacar a un hijo del testamento no es fácil, ya que la parte legítima no se puede quitar, aunque ya hay sentencias que acaban con eso."La normativa de nuestro Código Civil establecía unas cláusulas que dificultaban la posibilidad de desheredar", comenta el abogado, a la vez que precisa de que es el Supremo el que "adapta" estas causas a la actualidad.

En estos momentos, el Tribunal Supremo ha ha incluido el abandono emocional como una de las causas para poder desheredar, siendo este entendido como una situación en la que "los hijos no se preocupan en absoluto de los padres".