Alfredo Pérez Rubalcaba : “Veo el final de ETA mucho más cerca”

El candidato socialista ha restado importancia a las críticas de Jesús Eguiguren al lehendakari Patxi López. Argumenta que un partido no es una secta, que debe ser plural y que él defiende la autonomía del PSE y la capacidad de discrepancia de su presidente, aunque no siempre esté de acuerdo con él. "Un partido es plural y mucho más en este tema del País Vasco, donde cada uno lo vive desde su historia personal, Jesús tiene la suya. Yo quiero mucho a Jesús, le he defendido incluso en momentos en los que sus posiciones probablemente no eran las mías"

Y sin embargo, Pérez Rubalcaba ha pedido a Mariano Rajoy que llame la atención a José María Aznar por algunas de sus declaraciones sobre lucha antiterrorista. Sobre un hipotético próximo comunicado de ETA, el candidato no le pone fecha pero sí insiste en que estamos dando los últimos pasos y que el final está ahí. El gobierno, añade, no es quién debe decir a la Fiscalía y Abogacía del Estado que impugnen Amaiur, pero insta a ambas a investigar y cumplir la ley. A poco más de un mes para las elecciones del 20N, Pérez Rubalcaba asegura que las encuestas le motivan

El candidato ha afirmado en Julia en la onda que habría debatido 50 veces en campaña con su adversario pero ha insinuado que en vista de las reticencias de Mariano Rajoy más vale pájaro en mano, es decir, un debate que ciento volando.