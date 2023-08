Las voces que dan vida detrás de los personajes del mundo del videojuego

Entrevistamos a Annabella Dowler y Pepe Balderrama, dos talentosos actores de doblaje que dan vida a personajes en videojuegos. Iván aclaró que, aunque se utiliza el término "doblaje", en realidad se trata de dar voz y emoción a los personajes en los videojuegos.

Annabella Dowler, es una actriz de radio, teatro y cine, conocida por su trabajo en series como "Doctor Who" y "Las seis esposas de Enrique Octavo". Pepe Balderrama, también conocido como "Pepe", ha trabajado en series como "Hard Stopper" y en videojuegos como "It Takes Two".

Annabella compartió cómo interpretó a su personaje "May" en el videojuego "It Takes Two", describiendo el proceso de dar vida a un personaje con el que podía identificarse. Pepe explicó que la colaboración en "It Takes Two" implicó tanto dar voz como captura de movimiento, lo que les permitió trabajar de manera muy interactiva.

La actriz resaltó que la industria es amplia y global, con una influencia que supera incluso a la del cine y la televisión. Se destacó la importancia de las voces y las interpretaciones enriquecedoras que aportan vida y emoción a los videojuegos, y cómo esto contribuye a una experiencia más inmersiva para los jugadores.