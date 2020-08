Randy Newman, un compositor muy vinculado a los dibujos animados

La música del cine y las series de televisión no es algo ornamental, podría llegar a decirse que casi un personaje más. Como cada verano, Eduardo Viñuela, profesor de musicología en la Universidad de Oviedo, nos da a conocer a esos grandes compositores que pusieron música a grandes películas, y que, sin embargo, no suelen ser muy conocidos por el gran público. Hoy hablamos del compositor Randy Newman, autor de las bso de 'Ragtime', 'Toy Story' o 'Monsters, Inc.'.

Hoy hablamos de Randy Newman, un compositor, arreglista, cantante y pianista de Los Ángeles que pertenece a una saga de músicos de cine muy vinculada a los dibujos animados. Y es que Newman ha compuesto varias de las bandas sonoras de las películas de Disney-Pixar, incluyendo 'Toy Story', 'Bichos', 'Monsters, Inc.', 'Cars' o 'Tiana y el sapo'.

'Ragtime' fue su primera banda y con la que fue nominado a dos premios de la Academia. Sin embargo, su primer Óscar a la mejor canción no llegó hasta el 2002 por la pieza "If I didn't have you" de la película 'Monsters, Inc.'​, y en 2011 ganó su segundo Óscar a la mejor canción con "We belong together", tema de Toy Story 3.