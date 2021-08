Lolita Flores: "Me encantaría volver al cine y hacer una buena película"

Lolita Flores y Luis Mottola vuelven a las tablas del Teatro Quique San Francisco el próximo 25 de agosto con la obra 'Llévame hasta el cielo', escrita por Nacho A. Llorente y dirigida por Juan Carlos Rubio. Una función en la que dos personajes que se encuentran en un ascensor quedan fortuitamente encerrados y, durante unas horas, descubren la existencia de un universo mágico en el que lo imposible se convierte en realidad y que impacta en sus vidas, cambiándolas para siempre.

"Es una función llena de misterio, intriga y magia. Buscamos que el público deje de ver a Lolita y Mottola y vean a los personajes a los dos personajes de la obra metido en un ascensor contándose su historia con un final que no se puede contar. Animamos a la gente que vaya al teatro", cuenta Lolita

Y añade que para ella será muy importante reencontrarse con el patio del Galileo, que ahora estrena nombre Quique San Francisco, que homenajea al actor fallecido. "Quique San Francisco para mí es especial, lo seguiré queriendo mientras viva porque fue parte de mi familia. Como productora es una gran satisfacción que nos vuelvan a llamar"

Los ensayos de la obra empezó durante el confinamiento y fueron online. "Cuando nos encontramos pasamos de un encierro, a otro en un ascensor. Pero poco a poco fuimos viendo la luz porque veníamos de una situación bastante complicada", resalta Mottola.

Lolita revela que su personaje Ángela no tiene nada que ver con ella. "Es una mujer muy pija que vive en su mundo parece que no es de este planeta y es alguien muy especial, que a veces nos encontramos en nuestra vida y no sabemos aprovecharlo". Además, destaca la complicidad entre los dos personajes que es un reflejo de la buena relación entre los dos actores, que ya actuaron juntos en 'Prefiero que seamos amigos'

"Nos llevamos muy bien, hay mucha química en el escenario. Cuando encuentras un actor que te siga el rollo es importante. El teatro está vivo, es magia pura. Cada persona es un mundo, el público es diferente y tratamos de mejorar cada día que salimos", resaltan.

La hija de Lola Flores, cuenta que le encantaría "volver al cine y hacer una buena película, ser protagonista de una serie incluso dirigir mi propia película", pero de momento se conforma con lo que está haciendo. "Es una obra mágica y tenemos una gira hasta octubre. Mi hija ha colaborado con esa función con su maravillosa voz, mi hijo ha puesto la música. Es una productora pequeña sin ambiciones solo para vivir, hacer feliz a la gente y seguir con esta profesión tan difícil y maravillosa como es el mundo del espectáculo".