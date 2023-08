Un grupo de jabalíes sorprende a los bañistas de una playa en Marbella

Empezamos hablando sobre una ingeniosa idea para bloquear el paso de vehículos y es que los vecinos de el barrio del Grupo San Juan en Castellón, colocan bidones en la calle para así cortar la circulación a vehículos y a la vez dejar libres los vados y utilizarlos de parking gratuito enfrente de su vivienda.

También hablamos sobre los escenarios de las películas, dónde creemos que la gran mayoría de estas están rodadas al otro lado del mundo y en realidad son 'Made in Spain'. Por ejemplo, el hospital de León se ha convertido en el terrorífico escenario de la película "Saw 10", generando inquietud entre los leoneses. La saga "Saw" continúa aterrando a los espectadores con John Kramer en este inesperado entorno español.

Por último, nos vamos a Marbella dónde en una mañana de verano en la playa de Estrella del Mar, la presencia de una piara de seis jabalíes ha sorprendido a los bañistas y preocupado a las autoridades locales. Y es que estos 6 jabalíes no han tenido ningún reparo en acercarse a la playa de Estrella del Mar para ver si conseguían mangar algo de comida a los bañistas. Uno de estos bañistas ha terminado ahuyentándolos.

El zoólogo y profesor de la Universidad de Granada, Juan Diego Ibáñez, explicó que esta situación no es exclusiva de España, ya que cada vez son más frecuentes los avistamientos de jabalíes en áreas urbanas de diversos países. Estos animales vienen a las ciudades en busca de supervivencia y alimentos, pero su presencia puede resultar peligrosa debido a su naturaleza instintiva de proteger a sus crías y la posibilidad de reaccionar de forma agresiva si se sienten amenazados.

El ayuntamiento de Marbella ha tomado medidas al respecto y ha colocado carteles informativos para alertar a los ciudadanos sobre la presencia de jabalíes en la zona. Además, se hace un llamado a la precaución, recomendando no alimentar a estos animales y mantener una distancia segura para evitar accidentes.