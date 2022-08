Decepcionada con Tinder: todas mis citas han desaparecido

La primera historia y duda que resuelve Lola de Tinder trata sobre una mujer que ha vivido unas malas experiencias en el amor. Tras estas malas experiencias se le han quitado las ganas de tener pareja o encontrar algo con alguien y le pide consejo a Lola para saber cómo puede volver a tener la chispa para encontrar el amor. El consejo: "al amor le pasa como a la noche, en momentos más oscuros siempre es antes de amanecer. Así que no te vayas a dormir ahora, porqué si no te has 'colao'. Sigue intentándolo tu que eres tan guapa y tan lista, tu que te mereces un príncipe, un dentista. Tu no te quedes de lado, porque este verano se van a quedar sueltos muchos que valían la pena".

Seguimos con otra llamada de una mujer que afirma tener una gran decepción con la aplicación Tinder. Ha quedado varias veces a través de Tinder y la sorpresa que se he llevado con que todos con los que ha quedado han desaparecido. Cree que la aplicación da lugar a tener muy mala educación y muy malos modales. Lola le dice que en esta situación hay que grabarse a fuego que no ha desaparecido porque tu le hayas decepcionado, o le hayas asustado como si fueras un monstruo y aclara que "esa persona es como un chicle de fresa, que sabe más a fresa que una fresa y lo mismo pasa con los hombres que son demasiado hombres. Los que empiezan en tu vida prestando mucha atención, muy caballerosos... y de repente desaparecen".