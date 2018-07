Variedad de temas

INMIGRACIÓN

MANUEL: Creo que lo que hay que hacer es acortar los plazos de los tramites de expulsión de los que llevan mas de dos o tres meses en los centros de acogida y, como tenemos soldaditos que les paga el estado y no estamos en guerra con nadie, pues en vez de “Azafatas” en la frontera ponemos un soldado cada dos metros y cuando los inmigrantes bajen 1000 o 2000 corriendo y vean que hay 3 o 4000 soldados quizas les impresione y se den la vuelta.

LUIS: Me parece que la existencia del problema no puede servir de excusa para ocultar el hecho de que el director de la Guardia Civil ha mentido e intentado ocultar los hechos, tal como demuestra que el Ministro haya desmentido cada una de sus afirmaciones iniciales.

Fernando: yo me pregunto q si nos da por unirnos 200 personas y saltamos la valla de la embajada de estados unidos en madrid o de cualquier otro país, supongo que nos darán de desayunar en la embajada y alguna sudadera si tenemos frio y mientras aclaramos si nos echan o no ,nos quedamos allí de cervecitas. nunca nos van a disparar seguro ,con pelotas de gomas ni nos van a esposar

María: hay que pensarlo desde el lado de aquí!! totalmente de acuerdo! no podemos abrir la puerta a todos. si le das la mano a unos pocos nos van a coger el brazo muchos.

David: europa, que demagogia, inglaterra expulsa a los rumanos, belgica a los españoles en paro, suiza tampoco quiere extranjeros, y españa con una tasa de paro del 25%, quitando o minorando los derechos de quienes estamos en españa, pero somos malos malisimos si ponemos problemas a la entrada ilegal, los queremos ver en la calle sin trabajar, sin alimentarlos, sin sanidad ni educacion ( porque no se puede pagar todo ), ¿eso es mejor? o los ponemos en barcos hasta marsella y aviones para bruselas????

EN LA DISCUSIÓN POLÍTICA

VICENTE: Marcelino Iglesias, ejemplo de fanático, que debería irse a su casa y dejar el Senado para personas serias

OTRO: El ex-ministro Marcelino, repartidor de subvenciones a los sindicatos en su día, debería mostrar un respeto a la Guardia Civil. El PSOE debería descalificarle.

JAVIER: Equiparar las declaraciones de Imbroda con las declaraciones del portavoz socialista, me parece actuar como los malos árbitros, tarjeta roja para los dos y asunto terminado, hombre no, uno dice que hay que poner azafatas para recibir a los inmigrantes y otro dice que la guardia civil tirotea y mata a los inmigrantes en el agua, vamos parecido.

SECCIÓN CALLEJA

JOSE: La bajada de salariios en los ultimos 15 años con el boom de la construcción fue usando mano de obra inmigrante, que trabajaba por lo que fuera

FINA: qué fácil es criticar a la Guardia Civil ni al Gobierno por usar pelotas de goma...Cómo quieres que defiendan la frontera!!!! A ver, cómo lo harías tú??? Y la solución para mí: dejar pasar a todos y con autobuses... unos a Berlín, otros a París... otros a Bruselas....

Javier: Creo que se está luciendo, equiparar a los españoles que se van al extranjero legalmente a trabajar a los inmigrantes que saltan la valla ilegalmente delata la manera de ver las cosas

Rocío: El problema no es solo EL COMO LLEGAN, es que no tenemos dinero para alimentar a estas criaturas , ni espacio....Que opina de las declaraciones del PSOE de 2006, cuando ocurrió lo mismo que ahora, y se defendió la actuación de la Guardia Civil....???

TEMA LUZ

EDUARDO: Después de oír al ministros Soria, tendremos que ponerle un cirio a San Judas Tadeo, patrón de los imposibles, para que no haya viento ni sol en España, porque esta última idea de facturar la energía eléctrica, en adelante la "luz" por tramos, tiene delito. La fotovoltaica y termosolar están primados con 34 ctms. de €, mas transporte, costes de comercialización beneficio industrial, impuestos etc. y la eólica a 16 ctams más todo lo demás. Y estas energías tiene prioridad de consumo sobre las demás. El ministro no ha explicado lo mollar. A que precio nos van a facturar la luz en los tramos?Se va a convertir en prohibitivo el consumo eléctrico, ya que todo esto está pensado para absorber el déficit tarifario.

CARLOS: Menudo descubrimiento, si eliminamos el coste de intermediación la luz se abarata. ¿Sólo la luz? Por favor, a ver si dejamos de engañar a los consumidores. Si se elimina la intermediación “mafiosa” en todos los sectores, los precios bajarían considerablemente para el consumidor y el productor ganaría más (en algunos sectores permitiría incluso poder disponer de mano de obra autóctona en lugar de tener que recurrir a contrataciones cuasi ilegales de inmigrantes sin regularizar).

ANÍBAL: Es increíble que, con este nuevo sistema, no sabremos qué vamos a pagar por lo que consumimos hasta que nos llegue la factura. Por lo visto, lo único inteligente aquí son los contadores.

MIGUEL: Todo esta muy bien a falta de saber quien pone los precios cada hora

Jose carlos: Por que no hacen con los comisarios europeos de inmigración lo mismo que con el comisario de agricultura "Fischler" hizo Loyola de Palacio?Loyola lo cogio y se lo llevo a ver lso olivos, tan listo era que se comio una aceituna directamente del arból y casi se muere, el tio es una eminencia aquí en Austria. Paseito con los comisarios por Ceuta, Melilla y sus alrededores.... Que vean la frontera SUR que protege sus estados

VLADIMIRO: Entonces porqué quitaron la tarifa nocturna? Volvemos a hace unos años atrás

UCRANIA

CARLOS: Quien está haciendo más por la desestabilización en Ucrania es Estados Unidos, saben que Putin tiene las manos atadas hasta que acaben los juegos Olímpicos de Sochi. Estados Unidos no quiere elecciones en Ucrania y juegan a la guerra civil con las milicias de Tiagnibok, Al Gobierno corrupto de Yanoukovitch se le ha ido de las manos la protesta, algo inaudito si comparamos con la represión del 15M o "Occupy Wall Street" en Occidente.