Variedad de temas

PASIÓN DE CATALANES

Inma: estar a favor de la consulta no es estar a favor de la independencia sino no tener miedo a la democracia y creer que los ciudadanos son los que tienen de verdad la soberanía y la capacidad de decidir su futuro. hay mucha gente en cataluña que está a favor de la consulta pero no de la independencia y esa gente tiene derecho a tener un referente político, que no puede ser ni ciu ni erc ni el pp ni ciutadans. me parece estupendo que el psc ocupe ese espacio político y si el psoe no quiere asumirlo, que partan peras y cada uno por su lado.

Xavi: me perdonarán, pero a mi me parece que el socialismo español, que por supuesto incluye el catalán, es un anciano fallecido, al cual algunos parientes intentan fingir que sigue vivo para seguir cobrando la pensión…

Javier: Cuidado con el “españolismo” de Pere Navarro. Ayer el PSC hizo público un comunicado diciendo algo así como que “nadie impedirá a los catalanes y las catalanas –no hablaba pues de todos los españoles- expresar su voluntad sobre el derecho a decidir…”.

Otro: El problema del psoe es que no tiene sentido de Estado. No sólo está lo del PSC, por ejemplo: ¿cómo vota el PSE una moción a favor de los presos de eta?

CHACÓN

Jose miguel: LA NUEVA CARA NACIONAL ESPAÑOLA DE LA SRA. CHACÓN NO ES MÁS QUE UN CAMBIO ESTRATÉGICO DE CHAQUETA PARA MOVER LA SILLA DE RUBALCABA. UNA VEZ QUE LO ELIMINE, VOLVERÁ DE NUEVO A SU SENDA.

FERNANDO: Me asombra volver a escuchar en voz de los tertulianos la posibilidades de Carmen Chacón como potencial líder del PSOE. Pero quién es esta mujer? Qué ha hecho relevante en su vida? Qué ha escrito? Cómo piensa? Qué soluciones a propuesto a los graves problemas que nos asolan? Es un producto marketiniano en toda regla. Es que no hay nadie en la izquierda con un perfil, una trayectoria y una solvencia personal e intelectual mejores?

Jesús: Yo no entiendo de política, veo lo que hacen y en base a eso, decido mi voto pero me surge una extraña teoría sobre los últimos acontecimientos sobre Carmen Chacón y es que: Teniendo en cuenta el mejor político, siempre es el mejor de los trileros... ¿que posibilidades hay que Carmen Chacón sea otra Rosa Diez? o incluso que pase a formar en un futuro parte de UPYD...

DÉFICIT

Gonzalo: Quién explica, que siendo el turismo uno de los principales motores de la economía española, la comunidades que más turismo tienen son las que incumplen el déficit.

Luis: Por qué hablais de esfuerzo del estado y de las comunidades autónomas, y sobre todo de triunfo en la reducion del deficit público, si el único esfuerzo lo hemos hecho los ciudadanos.

Probablemente no quede más remedio que hacer lo que se está haciendo, pero lo estamos pagando todos nosotros a base de más impuestos, de peores servicios y de menos ingresos.

Estoy esperando un detalle de los políticos, como no tener derechos especiales a la hora de jubilarse, y esto es solo un ejemplo, la lista podia ser bastante larga.

EUSEBIO: Al hilo de tanto elogio a Castilla la Mancha por su milagrosa reducción del déficit, os podría dar un apunte, entre otras cosas, de cómo se consigue eso, lo más significativo no cumplir con la ley en cuanto al copago sanitario, NO DEVOLVIENDO el exceso de gasto farmacéutico de cada ciudadano sobre los límites establecidos según los diferentes tramos. NI UN EURO DESDE QUE ENTRO EN VIGOR LA LEY y me parece GRAVISIMO, pues hay personas sobre todo jubilados que algunos de ellos tienen tratamientos carísimos, un ejemplo mi propia madre.

Otro: Por supuesto que las comunidades autonomas han hecho un esfuerzo muy importante. Les pongo un ejemplo, la comunidad de castilla la mancha, ha conseguido practicamente llegar al deficit objetivo, pero saben como lo han hecho? dejando de pagar a los proveedores. Nuestra familia es propietaria de una residencia de la tercera edad y llevamos sin cobrar de la administracion desde junio de 2012.

Aprobado del ALUMNO de la ESO

Antonio: Si les sorprende lo que ocurre en Andalucía con la EDUCACIÓN, en la Universidad de Castilla La Mancha alucinarían; por ejemplo, en sus pruebas de acceso (antigua selectividad), en la de Historia de la Filosofía, se puntúa a los alumnos que contestan una cosa completamente diferente a lo que se pregunta y todo por llenar esos aularios que tanto nos han costado a los castellano manchegos. Los profesores colocados "a dedo" por el anterior gobierno temen por su puesto y hacen cualquier cosa por mantenerlo.

Paz: profesora jubilada de Secundaria. Estáis todos muy escandalizados pero esto viene pasando desde que se acabó la inercia del BUP y los alumnos se dieron cuenta de que podían pasar sin dar golpe (hacia 1995). Luego llegó la Ley de la Calidad, ese chantaje, y lo denunciamos; y el 80% de los institutos NO nos apuntamos al invento, los profesores hemos advertido del desastre y los medios mayoritarios habéis hecho caso omiso. ¿De dónde creéis que han salido este desastre de resultados que denuncia el PISA un curso tras otro? No es que hayan envenenado el agua y los chicos se han vuelto flojos. Si tratarais el tema en serio y en profundidad os enteraréis de una vez. Tenemos la impresión de que en realidad no os interesa el estado de la cuestión.

Bankia:

Me parece increíble que ahora nos digan que nos van a dar créditos con el dinero que entré todos tenemos que pagar. Si aún van a ir de buenos Que cara más dura!!!! Y todavía me parece peor que desde vuestra cadena los publiciteis. Patético.

Jorge: Sé que igual es pataleta de ciudadano de a pie, pero me causa una profunda indignación admirar el arte que tienen ciertas personas, en este caso el director de una entidad rescatada con 18.000 millones de euros, para parecer el director de una ONG: qué buenos somos, qué bien lo estamos haciendo y además le vamos a dar a ganar al gobierno.

Mariano: ¿Que va hacer un banco con el mayor numero de accionistas del mundo en quiebra? ¿Que va a ser de estos accionistas?

OTRO: Los de Bankia pierden 19.000 millones de euros y han ajustado algo? Pues menos mal.

Gonzalo: Tengo una sociedad con capital social que unas 6 millones de euros eninmuebles. Unos ingresos aproximados al mes de 17.000 € El alquiler de muebles. Necesito un préstamo de unos 10.000 €. Ya me los han negado en dos bancos. Ya les contaré si Bankia da dinero o no.