Tasas judiciales preocupan a los oyentes

TASAS

EMILIO: El problema principal de las tasas judiciales actuales no es su importe, dado que, quien antes tenía que pagarlas, seguramente puede pagar las nuevas, sino que antes no pagaban las personas físicas ni numerosas entidades (por ejemplo, las sociedades que hubieran facturado menos de 8 millones de euros en el ejercicio anterior, o las entidades sin ánimo de lucro) mientras que ahora todos los que pleiteen están obligados, con escasísimas e irrelevantes excepciones (por ejemplo, está exenta la propia Administración).

FRANCISCO: La justicia no es para pobres y ricos, es simplista esa lectura, los ricos tendrán derecho a Justicia porque tienen recursos económicos y los pobres también tienen derecho a ella pues así lo reconoce el propio articulado de la ley en su número 4.2. pues al estar reconocido el derecho de justicia gratuita no han de pagar tasas, quien verdaderamente es el que se queda sin justicia es la clase media, sobre la que sigue recayendo todo el peso del mantenimiento de la casta política.

FRANCISCO: como abogado de profesión estoy totalmente en desacuerdo con el establecimiento de las tasas. Me fastidia aún mas cuando me tratan de engañar y me comentan que es una medida para financiar a la justicia gratuita, cuando esto es competencia de las CC.AA., cuando realmente se trata de un subida de impuestos pura y dura.

Juan carlos: Que la justicia es para ricos, es un hecho desde hace años, no será ahora con la subida de tasas. Lo único bueno de estas tasas es que quizás no se denuncien tonterías como hacen todos los días los personajes del corazón en esos programas de dudoso gusto.

OTRO PUNTO DE VISTA DE CAROLINA: No se han preguntado ¿por qué establece esta tasa, ahora precisamente? No será para hacer desistir al aluvión de demandas que van a presentar los afectados-estafados por el tema PARTICIPACIONES PREFERENTES Y DEUDA SUBORDINADA en el momento que se anuncien las correspondientes quitas de las entidades intervenidas por el FROB.

Manuel: No se hará esto de la subida de las tasas para que las empresas que recurren las multas dejen de hacerlo, ya que suelen ganar la mayoría de estos recursos y esto le hace al gobierno recaudar menos.

PROCURADORES: ANTONIO: somos profesionales del derecho, licenciados en derecho y trabajamos como colaboradores de la justicia. NO NOS NINGUNEE, por favor.

JACINTO: No estoy muy de acuerdo con las tasas comentadas para el acceso a la justicia, pero si que es verdad que se abusa de ella y algo habría que hacer: Soy arquitecto técnico y estoy harto de tener que atender a demandas, de las que luego he resultado absuelto, pero que me han supuesto un costo altísimo (económico, de tiempo y disgustos...).Ya que los demandantes, por si acaso les sale bien..., demandan contra todos, y a veces por tonterías. Si has conseguido trabajar estos años atrás, con cinco edificios que hagas tienes a más de 150 posibles demandantes. Seguro que uno es un cascarrabias inconformista y con ganas de dar la lata, sobre todo si no te cuesta nada. Me han echado de la compañía de seguros del colegio, y los últimos años, me subieron al doble el costo de la prima.

MIGUEL: Estoy harto de escuchar a todos decir que "equipara a los países de nuestro entorno", Y POR QUÉ NO equiparan el sueldo base???

SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS

INMA: En cuanto al sueldo de los empleados públicos que me expliquen quien cobra por encima de los 2000 euros, yo con ocho trienios gano 1500 euros, en la actualidad con las rebajas quedan 1300 euros.

CARLOS: Soy funcionario, Grupo A2 (Arquitecto Técnico de Hacienda) con 35 años de servicio, y les puedo ofrecer copia de mi nómina para que me encuentren los € que me faltan hasta los 2000. Y creo que estoy en un nivel medio de funcionarios. Me equivoqué de profesión si la alcaldesa de Jerez dice que los empleados del servicio de limpieza del Ayuntamiento cobran 2000 €/mes. Nueva campaña contra los funcionarios, justificará nuevos recortes. Lo que no se es de donde salen estas estadísticas.

CASO URDANGARÍN

JOSE MIGUEL: no es comprensible por qué la infanta cristina no aparece imputada en el caso nóos, teniendo compartidas todas las cuentas, empresas y propiedades con urdangarín. está claro que van a usar a iñaki, como dique de oro, para contener el tsunami que se avecina sobre la corona.



CATALUÑA:

PILAR: Solamente una pregunta a los contertulios: ¿Es que no hay suficientes razones para retirarle el pasaporte español a este renegado?

SOBRE LOS VIAJES POR ESPAÑA DE HERRERA EN LA ONDA

BORJA: Hay una cosa que no entiendo. Vayas a donde vayas con tu programa, el político local siempre dice que su región es la que mejor está de todas. Que están estupendamente. Pero luego resulta que estamos todos hechos un asco. Lo dicho, que no lo entiendo.