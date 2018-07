Preocupa la huelga de Iberia

CHAVEZ

ANGELITA: Este hombre tiene la cara más dura que he visto en mi vida. ¿Qué pasa. Qué en Venezuela no hay INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA OPERAR UN CÁNCER CON GARANTÍAS? Supongo que los venezolanos con cáncer van todos a Cuba como él. PORQUE NO SERÁ QUE SÓLO ES PARA EL LA ASISTENCIA SANITARIA de confianza. Lo de hacer que en Venezuela pueda ir todo el mundo a un buen médico u hospital se ve que no es posible. Conozco venezolanos que han salido del país para no volver (a su pesar). Al menos si se ponen "malitos" tienen médico como sus nuevos compatriotas.

BERLUSCONI

JOSE MIGUEL: sólo en países como España o Italia, con larga tradición en especialistas en llevarse el dinero calentito y a manos llenas, puede tener sentido la vuelta de personajes como Berlusconi. No hace mucho hemos tenido aquí el ejemplo de Mario conde.

IBERIA:

¿Se recuerda algunas navidades en democracia sin huelga en iberia o en los aeropuertos? Pues eso, que les den y que se las apañen com puedan

Nacho: Los problemas de Iberia vienen de la fusión con British Airways. Cuando la aerolínea inglesa estaba en quiebra, Iberia daba beneficios. Por tanto, hay que deshacer esa fallida fusión. No podemos dejar nuestro sector turístico dependiendo de intereses extranjeros.

MANUEL: Quiero comentaros que los vuelos a Montevideo van siempre llenos y vuelven igual, el avión es un Airbus 340 que puede llevar desde 250 pasajeros (Modelo 300) hasta casi 400 (modelo 600) según el modelo. Os lo digo con conocimiento de causa, mi mujer es TCP desde hace más de 20 años con Iberia y hace tres semanas le toco hacerlo e iba hasta los topes. Llevando los aviones y trayendolos llenos como van ¿no son rentables?

DAVID: Es una frivolidad decir que el sueldo de los pilotos es muchísimo mayor que el de Lufthansa, British o KLM, incluso son inferiores que los de Ryanair. Pregunte si aceptarían las condiciones laborales y sueldos de sus homólogos británicos de British. Es fácil achacar los problemas de la empresa a los pilotos, pero ese tópico ya no se lo cree nadie.

OTRO: ¿Cómo puede ser que Iberia de beneficios en los últimos 12 años seguidos y en menos de dos años, desde que están los señores Vázquez y Lozano desaparezca la caja de 3000 millones de euros y que Iberia entre en pérdidas ?

DÍAZ FERRAN

LAURA: Los que votaron al "sr. expresidente " de los empresarios CEOE, Díaz Ferrán para este cargo, si lo conocían, ¿porqué le votaron? y, si no le conocían, ¿porqué le votaron?,

LUIS: Nadie se acuerda de las 4.000 personas que nos quedamos en la calle y que, a día de hoy, no hemos visto ni un € de los que nos debe este "señor". En su día, hubo un silencio mediático. Hoy, sigue existiendo este silencio sobre la situación de los ex-trabajadores. Conozco casos de verdadera tragedia. Muchos seguimos en paro, agotada ya la prestación por desempleo. Por favor ACUÉRDENSE DE NOSOTROS, LOS EX-TRABAJADORES DE VIAJES MARSANS. También somos acreedores.

EDUCACIÓN EN CASTELLANO

XAVI: La enésima prueba de que Cataluña es España, es el poco interés que se da a la educación. Y es así desde hace décadas. De otro modo, -más allá del adoctrinamiento que el nacionalismo conlleva-, la sociedad catalana hubiese puesto mayor resistencia que la testimonial, a que los jóvenes adquieran un conocimiento del Español que, por decirlo de algún modo es, simplemente, “telecinqueño”, cuando no un ejercicio de intento de traducción literal del catalán que sí aprenden debidamente.

JOSE: ¿Os parece normal que unos padres franceses para que su hijo estudie francés en Francia tenga que solicitarlo a las autoridades?