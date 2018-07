Portavoz de Herrera: Banqueros al poder

CRISIS Y BANKIA

TONI: Si no hay más remedio que financiar el sistema bancario con el dinero de los españoles para que la economía vuelva ha resurgir, de acuerdo. Pagaremos otra vez. ¿Pero, y después qué? Mi opinión es que el Gobierno debe de proponer Leyes –justas y rigurosas- que nos protejan de estos desmanes. Con el objetivo de exigir responsabilidades económicas y penales si es el caso.

Pablo: destituir Banqueros Centrales esta feo.... se supone que son independientes, no los pone el gobierno, etc.... Ahora de aqui al 12 de Julio se puede liar parda.... pero mu mu mu parda.... no que vaya a pasar... pero esto es como er furbò si no pagas las deudas te pueden descender de la liga de las estrellas a segunda B en un momentito..... se llama bank run, riesgo sistemico o como quieras.

Carlos: Ya en la época de Aznar el banco de España dejaba claro que las familias se estaban endeudando mas de la cuenta y que esto iba a traer graves consecuencias, aquí las tenemos. Y Rato era ministro de economía, y se atrevía a decir que se hacían pisos porque se vendían ,pero lo que no dijo es con qué dinero se vendían ,y ahora descubrimos que era con dinero como el de caja Madrid, hasta que la acabaron hundiendo.

Felipe: De verdad que me quedo perplejo de las cosas que dicen los tertulianos, ¿como que si ahora ha explotado el problema financiero?, todos sabemos desde hace años, que nuestro bancos tienen cerrados los mercados mayoristas internacionales, y que por eso no están encontrando financiación para dar créditos. Y todo esto pasa, por que nadie en Europa se cree las cuentas de los bancos por que todo el mundo sabe que no se han valorados los activos inmobiliarios a los precios actuales.

Félix: Los que tenemos dinero en participaciones preferentes. ¿Tambien lo tenemos seguro?. O lo hemos perdido todo y no lo podemos recuperar?.

María: he oido decir que ninguna persona ha perdido el dinero que tiene en los bancos. Pero el dinero esta "PRESO" en el banco y no se puede sacar (salvo q vendas las acciones a precio 3 veces mas bajo) y con el dinero bloqueado no se puede comprar nada y por tanto no se mueve la economía. (Yo no compré acciones voluntariamente, me reconvirtieron mi dinero a acciones contra mi voluntad)

Angel: No digo que el gobernador del banco de España no tenga responsabilidad, pero, ¿solo el?. Creo las guerras internas del PP madrileño tienen mucho que ver en esto…

María: la mejor solución sería dejar que Bankia quebrará: se paga a los clientes por sus depósitos, los accionistas lo siento por ellos y los acreedores a esperar . En las empresas si haces las cosas bien ganas dinero y si inviertes mal te arruinas,

PUEBLO CON 7.000 MILL DE DEUDA

Juan Antonio:¿Que cómo se consigue que 3.000 habitantes tangan una deuda de 7.000 millones? Muy fácil: ROBANDO, como siempre. Analizar lo que ha costado lo poco que han hecho: piscina, depuradora, etc

TEMA del alcalde de San Sebastián que impide la presencia del delegado del Gobierno en la celebración de la capitalidad cultural

Javier pregunta si se puede tolerar? Si es legal y que se puede hacer para evitar esta actitud chulesca?

ETA

MIGUEL: Totalmente de acuerdo con Jiménez Becerril, yo no creo que tener gestos de buena voluntad con los presos de ETA sirva para que se disuelva la banda. Para acabar con ETA sólo existe la vía policial. Cualquier otra componenda es una traición.

15-M

CLARA: ¿Qué podemos hacer legalmente los españoles que no queremos que el 15M vuelva a ocupar la calle? Tenemos nuestros derechos, pero no queremos defenderlos de forma incivilizada sino de forma legal. ¿Qué recursos tenemos?