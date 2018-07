Pasión de catalanes y despidos en Iberia

PASIÓN DE CATALANES

Si el Sr. Mas resultara elegido...¿cómo sería su toma de posesión?.. ¿con la mano en la constitución?... ¿o no?....... es mejor que no salga elejido, así se evita la disyuntiva...

Jose: SI ESTAS ÚLTIMAS SEMANAS HA SIDO INSOPORTABLE VER Y ESCUCHAR A TODAS HORAS A ARTUR MÁS Y SU ÓRDAGO INDEPENDENTISTA, ¿QUÉ SERÁ DE NOSOTROS DURANTE LOS 15 INTERMINABLES DÍAS QUE DURA LA CAMPAÑA ELECTORAL? VAMOS, QUE SÓLO FALTARÍA QUE LO TUVIÉSEMOS EN EL WHATSAPP...¡ QUÉ CRUZ !

Alberto: Habría que preguntar a Mas lo siguiente: En nombre de la democracia que usted esgrime para decir que los catalanes tienen derecho a decidir su futuro,¿permitirían ustedes, una vez conseguida la independencia, que regiones o pueblos catalanes hicieran referéndums para separase de Cataluña e integrarse de nuevo en España?

Alicia: Donde votáremos los catalanes que no estamos empadronados en Cataluña y que somos tan catalanes como el que más, pero que hemos tenido que salir de Cataluña para ganarnos la vida?

ANGEL: Onega resalta la falta de imparcialidad en los medios de comunicación catalanes con todo esto de las elecciones-consulta del sr. Mas, ¿Ustedes creen que en España hay algún medio de comunicación imparcial? ¿Los medios de Madrid son más imparciales que los catalanes? Estas cosas me dan risa.

INMA: el Sr. Durán hoy es independentista y mañana no, va dando palos de ciego, está en todos los platos así no pierde si gana CIU por mayoria el está ahí si pierde el ya lo avisó, un poco hipocrita no?

SECCIÓN HERRERA

ANTONIO: Ojo Sr Herrera a la hora de catalogar a los polítiticos andaluces como sinvergüenzas, hemos tenido unas elecciones hace poco y los hemos elegido los andaluces, ¿Quiere usted decir que los andaluces somos unos sinvergüenzas? o ¿Que somos tontos?

DESAHUCIOS

JUAN: por qué tienen que venir desde europa, para decirnos que una de nuestras leyes, como es la que se refiere a la de los desahucios es ilegal.? Donde esta en este pais la defensa del ciudadano?.

Carmen: Resolver el tema Bancos es muy sencillo. Hay que darles dinero, pero no gratis. El gobierno debe exigir a los bancos cancelaciones de deuda de hipotecas a particulares y empresas, en valor equivalente al dinero que recibe. Así el gobierno paga y evita desahucios. La gente cancela sus cada vez más injustas hipotecas con los bancos y el banco recibe su dinero. De éste modo, el contador se pondría a cero. Claro que, los bancos mandan mucho y esto supone que solo ganan una vez. Rajoy, ¿a qué está esperando para hacer lo justo?

IBERIA

JAVIER: Al hilo del comentario de uno de los tertulianos, decirle que las concentraciones de empresa y los despidos que conllevan sobre todo sirven para que los que las compran ganen mas dinero facturando lo mismo y dando peor servicio a sus clientes. Y disminuyendo la competencia. Eso le parece bien...???

POLÍTICOS

Siempre digo que tenemos loros con obesidad morbida de tanto chocolate

Jose miguel: QUE ALGÚN DIPUTADO PIERDA SU IPAD ES ALGO PERFECTAMENTE POSIBLE; ESO SÍ, QUE SE PIERDAN MÁS DE 50 IPAD, QUE ENCIMA PAGAMOS TODOS LOS ESPAÑOLES, ES ABSOLUTAMENTE INADMISIBLE Y NO HAY QUIEN SE LO TRAGUE. ANDA QUE IBAN A PERDERLOS SI FUESEN SUYOS. QUÉ POCA VERGÜENZA. SI TUVIESEN QUE PAGARLOS ELLOS NO SE PERDÍA NI UNO.

SECCIÓN NICOLÁS: De los que negaron en el congreso la dación en pago?, y ahora van de buenos, los que se embolsaron el dinero del fondo de reptiles? O habla de aquellos PROFESIONALES que vieron lo que había dentro y se fueron antes de que los mezclaran con el resto de la chusma Jordi Sevilla, Pimentel, Pizarro, Piqué, Garzón,….Los que valen siempre se van ¿Por qué? ¿De que dignidad hablas?