1 de mayo, Día del Trabajo

PRIMERO DE MAYO Y SINDICATOS

MARTÍN: Creo que el descontento de la sociedad es evidente, otra cosa es que tengamos ganas de expresarlo como quieren los sindicatos mayoritarios, con manifestaciones "contra". No olvidemos que además de CC.OO. y UGT, hay otros sindicatos, y que quizá están sufriendo el acosos de los grandes que temen perder parte del pastel de la subvenciones. Hoy, siglo XXI no cabe tener unos sindicatos que siguen considerando a los empresarios y banqueros como enemigos. Deben evolucionar, o......desaparecer.

ENTREVISTA A ROSSEL

PEDRO: Vamos a ver Carlos, según el Jefe de la Patronal, señor Rosel, los patronos pagan el 0,7 % para formación. Me parece un concepto equivocado; en mi opinión el 0,7 % lo pagan los trabajadores porque es a ellos a quienes se lo retraen de sus nóminas. Es decir, no lo perciben. Argumentar así es manipular a la opinión pública. Por otra parte, lo de este señor es patológico con la función y los funcionarios públicos o la administración, como él dice; eso de que es ineficiente lo dice él y ya está ¿no?. Estoy seguro que los funcionarios que menos le gustan son los de la Agencia Tributaria. Gracias por vuestro bien hacer.

CONCHI: quiero aclarar que las cuotas de formación las pagan los trabajadores o las empresas

OTRO: En una calle de mi barrio (indians de barcelona), ya existe una cola de hombres esperando que llegue un "empresario" y les ofrezca trabajo por un "rato".Supongo que ese es el paraíso para estos tipos.

BANCO CENTRAL EUROPEO

ENZO: Alguien se ha preguntado porque, si la BCE es el banco de los Europeos, se deben pagar intereses? A quien se pagan estos intereses? Porque Alemania no los paga? Despertar ya. Ayer el ministro dijo que las impresas alemanas invertirían, capitalizando y no financiando, en las empresas españolas.........porque tienen que invertir las empresas privadas extranjeras? Porque no pueden invertir los bancos españoles o financiar estas empresas con dinero publico europeo? A caso ha empezado la invasión que no se consiguió' hace 70 años??

REY GUILLERMO DE HOLANDA

Jose Miguel: ver el apoyo del pueblo holandés a la corona en la ceremonia de entronización de Guillermo Alejandro da envidia sana, con un casa real española en el momento más bajo de popularidad.

SENTENCIA EUFEMIANO FUENTES

JUAN CARLOS: Más de seis años jodiendo la marrana con la operación Puerto para llegar al final y "na de na". Lo interesante y vergonzoso ahora sería saber lo que ha costado todo el proceso, desde la investigación a la sentencia.

REFLEXIÓN

SANTI: Estamos viviendo en una sociedad actual que está bombardeada con las noticias sobre el desempleo y la corrupción desde todos los medios de comunicación. Hay mucho discurso de denuncia, que no deja de crear más inquietud e inestabilidad. Lo que no entiendo es cómo desde los medios de comunicación públicos (los privados ya copiarán el tema) no se produce en su lugar un bombardeo de programas de iniciativas privadas, de creación empresarial, que se hable de las start ups, de los minijobs, de los sectores menos explotados con margen suficiente... Necesitamos que se cree el caldo de cultivo propio para que el que se esté pensando una idea, no dude en realizarla. El tema de la ayuda a la segunda oportunidad al emprendedor es un punto de partida.

PARTIDO DE AYER EN EL BERNABEU

TERESA: Ayer , viendo el partido del Madrid ,se me ponían los pelos de punta,cuando toda la afición gritaba convencida, "si se puede". Que lástima que sólo nos unamos para estas cosas y no para sacar aEspaña adelante. Que España sí que somos todos.

JORGE: Voy mucho a Portugal por trabajo y hablo con muchos Portugueses. Mouriño allí es un ídolo, piensan que si la mitad de los Portugueses fueran como él, el país no estaría en crisis.