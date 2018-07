Manso Olivar: ‘El BCE puede influir en la decisión del nombramiento del gobernador del Banco de España’

Rubén Manso Olivar, exinspector del Banco de España, afirma que es mejor solución ayudar a la banca a través del FROB "ya que las condiciones de ajustes se le imponen a los beneficiarios de la ayuda que en este caso es la banca y de otro modo si el Estado hubiera recibido la ayuda para ayudar a la banca, las condiciones se las hubieran impuesto al Estado. Aunque las cuentas del estado no están bien lo que es claro es lo que está lastrando la situación nuestra es el mal estado de la banca".

Rubén Manso Olivar cree que con esta inyección de dinero el BCE pedirá que aumente al eficiencia de las entidades que están tendrán que reducir sus estructuras: rebajar sucursales, empleados. "Esta supervisión la hará Bruselas y con ello el Banco de España queda muy desplazado y aunque el cuerpo de inspectores ha funcionado perfectamente estos años, el comportamiento político no ha sido el más adecuado". Defiende a los inspectores del Banco de España ly afirma que los errores han sido las decisiones políticas. "Desde el 2006 hay advertencias de los inspectores del Banco de España y además los problemas lo han dado las cajas de ahorros y no los bancos. Las cajas de ahorros están sometidas a control político y ha habido una fuerte interferencia de control para que lo que señalaban los inspectores no saliera a la luz. Así que el gobernador Fernández Ordoñez estaba al tanto de los informes de los inspectores pero no nos olvidemos que él era un político".

Sobre el nombramiento del gobernador del Banco de España, Manso Olivar cree que el BCE, que ahora supervisará el sistema bancario español, puede influir en la decisión del nombramiento del gobernador del Banco de España y aunque no descarta el nombramiento de Luis Linde porque tiene le apoyo del ministro, "el BCE tiene sus candidatos y González Páramo tiene mucho números ya que ha estado muy vinculado al BCE".