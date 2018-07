Leo Harlem: 'Llevo trabajando toda la vida, como Oliver Twist'

El humorista leonés, Leo Harlem, ha cosechado un gran éxito con su manera de hacer humor. En Herrera en la onda, cuenta sus inicios e invita a ver su último espectáculo en la Gran Vía madrileña, del 8 o al 14 de octubre, con el humorista Sinacio.

Está muy satisfecho de la acogida que ha tenido en el mundo del humor y el cariño que le demuestra la gente, 'voy por los sitios y me dicen 'me lo paso muy bien con usted' y luego me dicen ¿quién es usted?'; dice Leo Harlem demostrando su sentido del humor.