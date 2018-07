Jordi Sierra i Fabra: 'Todos los días se habla de los Beatles'

Jordi Sierra i Fabra nos atiende en la sintonía de Herrera en la Onda para presentarnos su libro 'Diario de The Beatles'. Explica que 'me gusta mucho escribir, es mi vida, lo necesito'. Jordi Sierra asegura que 'cuando era pequeño no le gustaba la música' y ahora ha escrito este libro. Nos cuenta que 'este libro es artesanal porque todo lo que he ido leyendo de The Beatles lo he guardado para escribirlo'. Además nos cuenta muchas historias que relata en el libro y que vivieron The Beatles.