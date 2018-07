Iñigo Urkullu: "Hace falta consenso para salir de la crisis"

El presidente del Partido Nacionalista Vasco, Íñigo Urkullu, ha sido entrevistado esta mañana en el programa Herrera en la Onda, de ONDA CERO. Estas han sido sus respuestas a las preguntas de Carlos Herrera:

ACUERDOS EN TIEMPOS DE CRISIS

“La situación invita a un diagnóstico común, a un diagnóstico compartido de la gravedad de la situación. Desde las diferencias que podemos tener, esta es una circunstancia que nos afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas. Sería necesario plantear las medidas de manera consensuada”.

¿EL RESCATE A LA BANCA ESPAÑOLA ES UN TRIUNFO DE ESTE GOBIERNO O NO?

“Desconocemos todavía cuáles son las verdaderas condiciones. Tampoco sabemos la cuantía total a la que se va a recurrir. El rescate al sistema financiero disfraza el rescate en su conjunto al Estado español. El Estado se hace avalista de este rescate y eso nos lleva a preguntarnos qué va a pasar con el IVA y con otro tipo de impuestos que puedan implementarse desde el propio gobierno español. Yo soy partidario de un diagnóstico compartido y medidas consensuadas”.

¿USTED CREE QUE HABRÍA QUE ADELGAZAR LAS ADMINISTRACIONES?

“Hay que ajustarlas. El modelo de Estado también está en crisis. Esto nos llevaría a hacer un ajuste de lo que es la administración”.

ES USTED CANDIDATO A PRESIDENTE DE SU COMUNIDAD…

“Todavía no lo soy oficialmente. En el PNV hay una segunda vuelta y estamos ahora en esa segunda vuelta. El día 5 de julio se decidirá definitivamente el candidato”.

¿CUÁNTO PUEDE AGUANTAR EL GOBIERNO DE PATXI LÓPEZ EN ESTA EVENTUAL MINORÍA?

“El único facultado para disolver el parlamento y convocar las elecciones autonómicas es el propio lehendakari. No sé cual es su estrategia, pero es evidente que ya no cuenta con los votos de aquellos que hicieron que Patxi López fuera lehendakari. Tiene solo el apoyo de los 25 parlamentarios del Partido Socialista de Euskadi, de 75 parlamentarios que conforman la cámara vasca. Ha perdido ya votaciones y la deuda se ha duplicado por ocho… Debería pensar si merece la pena que los vascos y vascas sigamos en esta dinámica o si tenemos derecho a un gobierno sólido, resultante de unas elecciones autonómicas. No creo que merezca la pena una agonía del gobierno de Patxi López”.

VOTO DE LOS VASCOS QUE SE FUERON POR LA PRESIÓN DE ETA.

“Soy contrario por lo mismo que el propio ministro del Interior había dicho públicamente: que se trataría de una mezquindad, si alguien pretendiera alterar el censo electoral solamente con fines electoralistas. Si el planteamiento es el resarcimiento de las víctimas del terrorismo, yo creo que las propias víctimas están siendo objeto de atención por parte de las instituciones del Estado y de la propia comunidad histórica del País Vasco. Hay muchas medidas que se vienen adoptando ya. ¿Quién va a definir cuál es el censo?. ¿Quién decide quiénes son los que se han marchado por una razón o por otra del País Vasco?. Todo es muy complicado. El problema de raíz es que esto se plantee como un resarcimiento del sufrimiento de las víctimas, cuando yo creo que a las víctimas hay que resarcirlas de otra manera. Esta es una cuestión muy delicada”.

SI SIGUE LA EUROCOPA, SABRÁ QUE SU EQUIPO, EL DE RUSIA, ESTÁ ELIMINADO. ¿CON QUIÉN VA A IR AHORA?

“No es mi equipo Rusia. Mientras no juegue Euskadi, que gane el mejor, el que mejor juegue”.