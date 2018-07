Ignacio Sánchez-Cuenca ‘En política se habla con exceso de contundencia’

‘Años de cambios, años de crisis’ es un libro escrito con un análisis distanciado de la polémica de día a día de la política española, ‘se dicen cosas con un exceso de contundencia’. Analizo la política de Zapatero desde la distancia, aunque ‘no soy neutral, hago un análisis desde la posición socialista’.

Hace un repaso a las dos legislaturas de Zapatero, una primera fresca y una segunda donde se produce un divorcio entre el expresidente y la opinión pública, ‘se explica porque la crisis le pilla de improvisto al Gobierno’. En la segunda legislatura afronta la realidad y es, en ese momento, cuando su electorado no se lo perdona; ‘también pasó con Felipe González’. Respecto a esto, señala de manera crítica las maneras de realizar los ajustes que fueron hacia los gastos y no hacia los ingresos ‘esto es lo que no entendió el electorado socialista’.

Hace un repaso al Proceso de Paz, ‘lo valoro positivamente ya que contribuyó al final de ETA’. También cree que tuvo errores de planteamiento, uno de ellos fue no calibrar las sensaciones y respuestas que iba a suponer en el Partido Popular; ‘esto debilitó al Gobierno’. Visto a día de hoy, reconoce que el Proceso de Paz no acabó con el terrorismo pero se sustentaron las bases para que se acabase con la violencia.

Su libro lo presentó Carme Chacón, la eligió porque compartía con ella muchos pensamientos. Respecto a si cree que puede ser el futuro del Partido Socialista, su respuesta es que ‘es una mujer con ambiciones y tiene mucha carrera por delante’.