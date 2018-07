Los Fósforos: La huelga de Iberia y el conflicto

En Herrera en la onda hemos hablado con el portavoz de Iberia, Luis Díaz Güell, que explica que la compañía va a convocar entre hoy y mañana a los sindicatos para intentar llegar a un acuerdo. Expresa la voluntad de Iberia de alcanzarlo pero lamenta la imagen que se dio ayer con las manifestaciones en la T4. Rechaza la idea de que Iberia ha llegado a esta situación por la mala gestión y la fusión con British Airways. Explica que British ya hizo un 'draconiano' ajuste antes de la fusión con Iberia y que ahora es la española la que debe ajustar o 'tendrá un futuro muy complicado'. Echa en cara a los sindicatos su 'resistencia a aceptar que el mundo ha cambiado'. No cree que la compañía desaparezca 'tiene 85 años y le quedan 85 más'.

Por otro lado, hemos escuchado a Álvaro, un piloto de Iberia, contesta en Herrera en al onda al portavoz de la compañía, Luis Días Güell, y dice que los trabajadores sí tienen voluntad de llegar a un acuerdo lo que pasa es que las reuniones sólo sirven para que la compañía diga no. Explica que los trabajadores no entienden que los responsables de la compañía digan que ha bajado la demanda cuando ellos ven los vuelos llenos, que eliminen rutas supùestamente no rentables pero que iban llenas en todas sus frecuencias y que finalmente se queda British Airways. Álvaro explica por qué está convencido de que la intención es forzar a la gente a no comprar en Iberia y ha puesto como ejemplo los precios del mismo vuelo operado por Iberia, tanto en la web de British Airways como en la de la compañía española.

Manuel, piloto de la compañía Iberia asegura que "le están pasando los pasajeros a British. Están quitando rutas que según ellos "no son rentables", aunque los vuelos vayan llenos. Los costes son muy altos. Están partiendo de unos costes de tripulación que son falsos. Cobro menos de lo que dicen por lo cual los costes de los que hablan son menos. Nos están quitando vuelos y se los están dando a vueling y a Iberia Express."

Además, recibimos la llamada de una cliente de Iberia que realizaba vuelos Fuerteventura - Madrid con un coste de 200 euros, y en la actualidad asegura que pueden llegar hasta los 1.000 euros inclusive con el descuento por residente en las Islas, por lo que sus posibilidades de viajar debido a los costes son cada vez menores.