Fósforos: ¿Cuál es el peor café de España?

El café de la cafetería de Antena 3 ha inspirado este debate y parece que no es el único medio de comunicación en el que ponene esta café, que ha recibido calificativos como "malo o lamentable" por parte de Carlos Herrera, "es lo peor que he tomado posiblemente en mi vida", asegura el líder.

Un oyente nos cuenta que el peor café que se ha tomado era en un bar de mi pueblo, ‘era tomarlo e ir rápidamente al baño’. Nos cuenta que era un bar que estaba abierto los 365 días del año, uno de los días entró un cliente con el cinturón y el pantalón bajado, que iba así porque el día anterior no le había dado tiempo de llegar hasta el baño.

Miguel explica que él preparaba uno de los cafés más malos; él trabajaba en un chiringuito en Comillas y como no eran mucho personal dejaba los cafés hechos desde las diez de la mañana. ‘Yo no me atreví a probarlos nunca, pero nadie se quejó’.

María nos cuenta una anécdota muy graciosa. Ella hace dos años se fue de viaje a Egipto, y decidió hacer un viaje en tren por dentro del país; ‘mi sorpresa fue que ninguno de mis compañeros de viaje decidió viajar en tren, no había ningún español’. Estuvo doce horas en el tren y, para no dormirse, se tomó un café; ‘las alcantarillas están mejores que ese café’.

Víctor cuenta que antes de entrar a trabajar se toma un café en un bar cercano, ‘es un bar muy muy cutre’. Un día se pidió un cortado y ‘tenía una cucaracha dentro’.