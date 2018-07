Fósforos: Ayudas familiares en tiempos de crisis

En los Fósforos queremos saber si, en estos tiempos de crisis, has tenido que pedir dinero a tu familia o has tenido que prestar algún tipo de ayuda.

Escríbenos a @herreraenlaonda o llama al 91 426 25 99 y cuéntanos cuál es tu historia, ¿te has visto en la situación de pedir ayuda económica o has sido tú el que has ayudado?

Ángela nos cuenta que se quedó viuda hace año y medio y su hija se encuentra en paro, la ayuda con 500 euros al mes ya que tienen que vivir ella y su hija. Esta oyente cobra pensión, pero la mitad la destina a su familia.

José Luis tiene una hija cuyo marido está en paro, tienen cuatro hijos y no reciben ayudas de ningún tipo por parte del ayuntamiento o administraciones. ‘Llenar el frigorífico es lo más importante, más que otros gastos de cada uno’.

El oyente David cuenta que está en paro, él era autónomo y, por ello, no cobra ningún tipo de ayuda. Necesita de la ayuda de sus suegros para que su familia pueda salir adelante; ‘yo fui un emprendedor’.

José María explica que, al estar en paro, necesita de la ayuda de su madre, una señora de 90 años. ‘Llego a fin de mes gracias a mi madre’.

Un oyente nos cuenta que tenía una empresa, hasta que se arruinó: ‘mi padre era empleado mío y le debía 9000€, aun así tuve que pedir ayuda a mi madre’. Transmite que su situación es muy dolorosa, aunque como él dice se agarra a un palo ardiendo.

Maribel ayuda a su hijo, que trabajaba en la construcción y se quedó en paro, ella y su marido ayudaron con el dinero de su hipoteca. ‘Hay que echarles una mano, ya que nosotros también sufrimos una crisis en los años 80’.

Vicente nos cuenta su caso, tiene dos carreras universitarias y era recepcionista en un hotel; más tarde estuvo trabajando en la construcción en Ibiza. Su familia política no les da dinero, pero sí que les ayudan con comida o pagándoles la compra.