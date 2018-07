"En España no se hubiera permitido hacer una guardería con esa ubicación"

Estas han sido sus respuestas a las cuestiones planteadas por Carlos Herrera:

P.- ¿USTED CONOCE EL EDIFICIO DONDE SE PRODUJO EL INCENDIO?

“Sí. Lo conocemos casi todos los que vivimos aquí. Además, trabajamos en centros comerciales y me he pasado unas cuantas horas por allí”.

P.- ALGUNAS INFORMACIONES APUNTAN A FALTA DE SEGURIDAD EN ESE CENTRO COMERCIAL. ¿LO PUEDE CERTIFICAR?

“Hombre, certificar tampoco, porque nunca sabes lo que lleva a este tipo de cosas tan horribles. Pero, evidentemente, cualquiera que vea el plano de situación de la guardería ve que está mal ubicada. Está muy lejos de las salidas de emergencia. Si vas a tener niños allí… En España, seguramente, no hubiera estado permitido que eso estuviera allí, porque los niños tienen que bajar por las escaleras, andar por un corredor, cruzar un canal y salir fuera. La ruta de evacuación está mal, mal, seguro. Y también que no funcionen bien los extintores, o algo así. Porque no es normal. Un fuego grande siempre empieza por algo pequeño, con lo cual en la tienda o el sitio donde se originó el fuego tenía que haber sido apagado, sin que se llegase a esos extremos”.

P.- ¿EL DISEÑO DEL EDIFICIO NO HUBIESE PASADO LOS CONTROLES DE SEGURIDAD EN ESPAÑA PARA SER APROBADO?

“Es difícil de decir. En todos los lugares hay incendios, pero a mí me cuesta creer que en otros sitios se hubiera permitido una guardería ahí dentro. Podía haber sido otra cosa, unas oficinas, pero niños pequeños no creo que lo hubieran aceptado aquí. O, al menos, habría habido un plan de evacuación un poco más lógico”.

P.- ¿CONOCE A LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS ESPAÑOLES FALLECIDOS?

“No. Los tenemos localizados y sabemos quién son, por donde trabaja el padre de los tres niños, pero no directamente”.

P.- LA COLONIA ESPAÑOLA EN DOHA ES FUNDAMENTALMENTE DE TÉCNICOS, QUE TRABAJAN EN LA CONSTRUCCIÓN

“Hay mucha gente de la construcción. En España tenemos una bolsa muy grande de técnicos en construcción que hemos tenido que salir fuera, porque en España no había oportunidad. La mayoría somos de ese gremio, digamos”.

P.-¿ES FÁCIL ENCONTRAR TRABAJO BIEN REMUNERADO EN QATAR?

“Es un país donde no hay impuestos y no está mal. Es la ventaja que compensa de estar tan lejos, trabajar seis días a la semana y tener unas temperaturas y una cultura tan diferente. A veces es difícil trabajar porque no te entiendes con la gente. Es una opción mejor que el paro, desde luego”.