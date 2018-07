Editorial de Herrera: ‘Merkel maneja a Draghi, y el Bundesbank maneja al BCE’

Herrera explica que en los periódicos, radios y televisiones lo que aparece es ‘mucha Merkel y mucho Draghi’, cuenta que ahora lo que se plantean los grandes dirigentes es ‘ver cómo salvar, entre todos, el euro, y que España e Italia entren en estabilidad’. Ayer bajó la prima de riesgo a 450 y la Bolsa subió un 5%, como consecuencia de las palabras del presidente del BCE, ‘para seguir por este camino es necesario que se cumplan las palabras pronunciadas por Draghi’; estas fueron que compraría deuda, siempre y cuando, sea el Gobierno el que pida formalmente el rescate. A cambio de esa línea de crédito, el BCE pedirá algunas exigencias al Gobierno; cree que podrían ser el tocar las pensiones o prestaciones por desempleo. Cree que, si todo fuese tan sencillo, ya se habría llevado a cabo pero el gran banco alemán y Angela Merkel no se encuentran de acuerdo con lo que quiere el BCE.

En relación con las posibles consecuencias que impondría el BCE, pensiones y prestaciones por desempleo, algo que el Gobierno ha dicho que no ‘iban a tocar’, Herrera se pregunta si realmente no lo harán; ‘el programa de este Gobierno se lo han saltado a la pata coja’. Bajo su punto de vista, Mariano Rajoy no se puede pensar durante demasiado tiempo si pedir el rescate o no.

Ayer tuvo tanta relevancia la visita de Merkel como el caso de Olvido Hormigos, concejala de Yébenes, por su vídeo erótico. Carlos Herrera cuenta que ayer, a últimas horas del día, cuando ella se dirigía al pleno del ayuntamiento, fue recibida con insultos; ‘estamos en tiempos en los que no hay privacidad’.