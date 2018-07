Editorial de Herrera: 'El incendio de las cuentas públicas'

Carlos Herrera arranca su editorial hablando sobre la situación económica de nuestro país. Después de que ayer la prima llegara hasta los 640 puntos, Herrera afirma que 'España necesita financiación y tiempo pero no tiene ninguna de las dos'

Herrera analiza en su editorial lo ocurrido ayer en la economía española y asegura que 'la prima de riesgo llegó hasta los 640 puntos, luego se estabilizó en los 624. Alcanza esos niveles porque los inversores o prefieren especular o no quieren invertir' y añade que 'España, para dominar esta situación, necesita financiación y tiempo pero no tiene ninguna de las dos. Así que ahora hemos de acudir a tres escenarios posibles; que el BCE actúe (que ya sabemos que no lo va a hacer), que España pida directamente el rescate (algo que ayer dijo De Guindos que tampoco va a hacer). Por lo que nos aconseja el señor Almunia que España pida el fondo de estabilidad y que éste compre deuda, esto conlleva hacer más ajustes'

Otro de los asuntos del día es el incendio de La Junquera que sigue activo y descontrolado 'ayer falleció una persona más a causa de las llamas'

Además Herrera comenta que la muerte del disidente cubano Oswaldo Payá de la que dice 'está causando en La Habana mucha consternación y en su funeral se han citado a cientos de personas reivindicando su nombre y memoria. Payá era un gran demócrata y patriota que llevaba siendo acosado muchos años por los repudios fascistas'