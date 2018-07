Editorial de Herrera: ‘Fináncieme usted la independencia’

Carlos Herrera arranca su editorial hablando sobre la reunión que tuvieron ayer Rajoy y Mas. Herrera afirma que 'se ha cumplido el guion a rajatabla, ya que el presidente del Gobierno dijo no al pacto fiscal propuesto por el presidente de Cataluña'

Carlos Herrera comenta en su editorial que ayer se cumplió 'un guion, ya que Rajoy dijo que no al pacto fiscal propuesto por Mas, porque no cabe en la Constitución'. Y añade que era lo previsible que iba a ocurrir, porque es una especie de fináncieme usted la independencia'. Herrera explica que luego 'Artur Mas se fue a su delegación de la Generalitat en Madrid y volvió a Barcelona con una con una escenificación que le habían precocinado unos cuantos fieles dándole vivas al héroe. Y añade que 'este tipo de escenificaciones hay que cuidarlas, ya que Cataluña merece otra escenificación'. También cuenta que 'Mas no dijo que iba a convocar elecciones, pero se da por hecho que en el debate en el Parlamento catalán que viene próximamente lo va a hacer'

Herrera también comenta que 'ayer fueron detenidas trece personas por la 'Operación Pokémon', entre ellos el alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez. Pero este es un caso que está bajo secreto de sumario'

Otro de los asuntos del día es 'la alerta que ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ya que hoy es viernes de oración, por lo que nos encontramos ante una situación explosiva, y pide mucha prudencia, a cuenta de las caricaturas sobre Mahoma publicadas en un seminario francés'