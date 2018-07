Editorial de Herrera: 'El día del encuentro entre Rajoy y Mas'

Carlos Herrera comenta que Mariano Rajoy recibe hoy en Moncloa a Artur Mas, en una reunión de la que 'lo único que puede salir es un posible adelanto electoral para Cataluña en otoño, algo que puede anunciar Mas en las próximas horas en la sede de la delegación de la Generalitat en Madrid o en Barcelona'. Herrera explica que el presidente catalán podría tomar esta decisión 'porque cuando tu vas a la Moncloa, te pones al pueblo en el bolsillo y dices necesito, quiero, exijo el pacto fiscal y te dicen que no se puede, entonces a ti te quedan pocas soluciones. Después de todo Mas necesitará decir que ya no tiene más salidas, nuestra única solución es hacer solos nuestro camino, precisamente por eso va con un programa de máximos a la Moncloa, porque a lo mejor si que podría negociar con Rajoy una mejor de la financiación de Cataluña, pero no es eso lo que él quiere, solo le interesa el pacto fiscal'.

Sobre este asunto añade que 'este tipo de actos teatrales le gustan mucho a Artur Mas, que lo que está es jugando con los sentimientos de mucha gente en Cataluña, con personas que no quieren ser independentistas, pero encontrar ahora en Cataluña a alguien que hable en contra de la independencia es imposible porque están todos metidos en un armario, no es ‘cool’ no ser independentista'.

Herrera también nos da algunos apuntes económicos afirma que 'la COE pronostica una caída del PIB del 1,6% este año, pero lo grave es que para el año que viene pronostica otra caída del 1,6'

Además, Herrera asegura que 'se ha cerrado el asunto Spanair, La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la causa penal contra los mecánicos porque dice que se enfrentaron ante una avería muy extraña y ha culpado a los pilotos, que fallecieron'

Y concluye diciendo que 'Francia ha tenido que cerrar embajadas, colegios y consolados franceses en veinte países árabes por temor a ataques, porque una revista satírica ha levantado la ira islamista porque hizo una serie de viñetas en las que ridiculiza a Mahoma'