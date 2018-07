Editorial de Carlos Herrera: 'Si me están oyendo, es que no se ha acabado el mundo'

Carlos Herrera explica en su editorial que no se ha acabado el mundo. 'Si me estáis escuchando, si os podéis tocar, es que seguimos vivos'. Aunque no lo cree, Herrera va a esperar por si se hubiese adelantado a la hora prevista. Explica que 'la NASA, los rusos, El Vaticano ha asegurado que no se va acabar el mundo. De esta manera, si eres de esos que ha comprado fabada enlatada para meterse en un bunker es que estás muy loco'.

Por otro lado, repasa las novedades de Pasión de Catalanes. Artur Mas será reelegido hoy presidente de la Generalitat catalana. En la primera jornada de investidura de ayer el líder de CiU no dijo nada nuevo, solo que se saltará las leyes, explica Herrera. Además de girar todo en torno a la consulta necesitas más apoyos y se lo pidió al señor Navarro. Al final, han conseguido que el PSC se abstenga en todas las medidas que se tomen sobre la independencia.