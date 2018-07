Durán i Lleida: 'Hay que ver las condiciones que pone ERC'

Nos atiende en Herrera en la Onda el portavoz de Ciu en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran i Lleida. El diputado catalán habla en primer lugar del varapalo que ha sufrido su partido en las elecciones de Cataluña. Descarta que Artur Mas vuelva a convocar otras elecciones después de haber perdido votos en las del 25N. Hace hincapié en que no ha sido culpa de Mas y comenta que la única opción que tienen ahora es hacer gobierno con otro partido.

En cuanto al posible pacto con ERC, Dura i Lleida ha dejado claro que tendrán que ver las condiciones que ponen. Por otro lado ha dicho que 'independientemente de las condiciones que pongan tendrán que aceptar la política de ajuste que llevamos a cabo para reducir el déficit'. Deja claro que lo primero que harán es gobernar día a día para solucionar los problemas de los catalanes.

Para terminar, habla del derecho de autodeterminación. El diputado de CiU explica que la autodeterminación no supone una independencia. 'Siempre hemos querido hacer una consulta legal' ha asegurado. Cuenta que Cataluña no reclama la independencia, sino libertad para pedir otro marco legal, y ha explicado que asistió a la manifestación en el día de la diada por apoyar a Artur Mas y no porque estuviese de acuerdo con el lema de esa manifestación.