El drama real del paro

PARO

hoy es uno de los peores días que recuerdo. Voy a cerrar la primera empresa que monté hace 33 años. Dejo en el paro a 54 personas, muchos de ellos amigos entrañables.No puedo invertir más recursos sin comprometer la viabilidad de otras dos compañías. NO HAY FINANCIACIÓN. LA FACTURACIÓN ha bajado hasta extremos insostenibles, la Administración quiere seguir cobrando como si no pasase nada, y al final la situación se hace insostenible.Como se sigan destruyendo empresas, además de puestos de trabajo, nos quedamos con un barco sin motores y lleno de agujeros.No queremos marcharnos de España, pero... Estoy oyendo las cifras de la EPA, preparad los paraguas para el próximo trimestre y rezad hermanos porque esto está jodido.

MARÍA: escucho los datos de desempleo y llama la atención que aumentan los autónomos, en mi empresa se nos dijo que autónomo sin compensación o a la calle, y además con una bajada de sueldo espectacular, no se como pueden decir que la cosa está mejor....estos son los emprendedores que quiere el gobierno, por obligación!!

TRABAJO SUMERGIDO Y FRAUDE

Al oir los datos del trabajo sumergido,no puedo evitar llamar la atencion ante una situacion que nos afecta a todos y especialmente a los comercios. Todos los dias , en Madrid al menos, alguien monta en un piso o local sin licencia una venta puntual de productos, mercadillo o outlet. En textil , regalo y decoracion es terrible, noviembre y diciembre sobre todo.Traen articulos que venden a buen precio porque no declaran nada, se cobra en efectivo, y ademas evitan gastos de licencia, local y empleados. El que compra ahi no piensa el daño que hace, solo que es un chollo. Y el que lo hace tan fresco, cometiendo fraude y nunca le pasa nada, ni le controlan a el ni a sus productos. Hay gente que hace varios al año, todos los meses. Me llegan mails a diario y he intentado denunciarlo con dia , lugar... Pero me dicen en hacienda que presente un escrito, con el tiempo que conlleva, que lo analizan y que estan con tanto trabajo que pasan meses. Y ya no hay nadie claro. Cuando nos vamos a concienciar todos de que asi no se puede. Que es ilegal. Y cuando va hacienda a dar un numero donde denunciar estos hechos sin tener que emprender una cruzada?

DONACIÓN A CÁRITAS

ENRIQUE: Con diferencia y después de la tragedia de Alhucemas y tal y como están las cosas en Nyestra querida España la noticia del día creo que es la generosa y espectacular donación de Amancio Ortega a Cáritas . 20 kilos no se regalan ASI como ASI .

Laura: Viva Amancio Ortega, es un ejemplo para todos y enhorabuena para Cáritas

Dolores: La donación a Cáritas de 20 millones de euros por parte de Amancio Ortega,el propietario de Zara, es un gesto que le honra.Como sociedad creo que debemos agradecerlo y reconocerlo.

CRÍTICA DE JULIÁN: Ni soy retro ni me tengo por progre. Soy católico y colaboro desde hace 20 años en la lucha contra la esclavitud infantil. Amancio Ortega y varias empresas del grupo INDITEX están siendo investigadas por usar trabajo esclavo en la fabricación de sus prendas. Que menos que quien más tiene más aporte a la solidaridad pero noticias como la de esa donación me hacen recordar esta vieja estrofa que un día me enseñó el insigne profesor Jose Luis Rubio Cordón:

"El señor Don Juan de Robles,

de caridad sin igual,

hizo este santo hospital

pero antes hizo a los pobres.

PASIÓN DE CATALANES

RAMÓN: Dice Artur Mas que quiere que España deje decidir a Cataluña democráticamente, los Valencianos decidimos DEMOCRATICAMENTE Y MAYORITARIAMENTE que nuestro idioma se llame Valenciano ( desde el siglo XIII ya se llama asi) y no Catalán nuestra tierra se llama Comunidad Valenciana y no País Valenciano como lo dicen ellos. no aceptan nuestra democracia sino no les conviene. Señor Artur Mas no de lecciones de democracia y aplíqueselas a ustedes mismos primero, hipócritas.

EDUARDO: POR RESUMIR Y PARA cerrar esta sección por hoy: Menos es mas, sin Cataluña viviremos mas tranquilos, tampoco les necesitamos a ellos , pero que se olviden de nosotros realmente

CIERRE DE FARMACIAS

JOSE MIGUEL: no sabemos cómo nos va a doler más la cabeza, si las farmacias catalanas permanecen cerradas y no podemos comprar medicamentos, o si abren porque paguemos entre todos los españoles los 190 millones de € que los catalanes separatistas les adeudan. creo que nos va a doler de todas maneras.

CITACIÓN DE RATO POR BANKIA

ANTONIO: Creo que rato debe ir, sí, pero tanto Sobes, Zapatero y Salgado tambien deberian pasar por los tribunales, como responsables de como han dejado este pais, empezando por Solbes y que explique junto al contador de las nubes, osea Zapatero cuantas toneladas de oro del tesoro nacional vendieron,por que no tenian para pagar pensiones, y salian en la tv, diciendo , que NO hay crisis.....Ya lo decia mi padre: socialistas mientras hay dinero...

IÑIGO: ¿Porqué le parece a Don Frenan que debe hacerse una excepción con Rato en Bankia? ¿No debe responder el máximo responsable del chiiringuito?

MÁS

ANTONIO: Me gustaría que alguien me explicara CLARAMENTE, porque el gobierno encubre y protege a los club de fútbol con deudas con la hacienda multimillonarias que siguen con sus campos con sus bienes con sus gastos multimillonarios y nadie se preocupa de un pobre hombre que se tiene que suicidar (como paso ayer en Granada) porque tiene una deuda con el banco y le iban quitar su casa. ¿No hay quien imponga justicia y orden en este país? Ya vendrán las próximas elecciones.

DECLAS DEL REY DESDE INDIA

JOSE MIGUEL: dice el rey d. juan Carlos que las medidas económicas que ha aplicado el gobierno de rajoy ya están dando sus frutos; imagino que debe referirse a el abaratamiento del despido, porque el paro no deja de crecer y crecer.

MADRID

Herrera, hoy sólo 47 manifetsaciones en Madrid Manifestaciones y huelgas son un derecho en democracia, pero, deberíamos entender que no hay ciudad que pueda soportar este ritmo sin resentirse, y sobre todo, que estas situaciones a quien realmente hacen la puñeta es a los poquitos curritos que todavía subsistimos y que ya a duras penas conseguimos aportar el dinero necesario para que otros aún menos afortunados puedan recibir al menos una pequeña ayuda que les permita sencillamente poder comer. Reflexionemos un poco……

SINDICATOS

En el referéndum que propone Cándido Méndez nos deben preguntar a todos los españoles si estamos de acuerdo en que se financien los sindicatos por los presupuestos del estado. Seguro que no vuelve a hablar del tema.

LUIS: Lo que pretenden Toxo y Méndez es gobernar un país de manera asamblearia saltándose con ello la voluntad de has urnas. ¿Han hecho ellos un referéndum a sus propios trabajadores para preguntarles si querían o no irse a la calle?. Ya lo dijeron cuando el PP. sacó mayoría absoluta "Sacaremos la oposición a la calle".