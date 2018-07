Mª Dolores de Cospedal: ‘Castilla-La Mancha cumplirá con el objetivo del déficit’

En la jornada de hoy, en la ciudad de Nicosia, se reunirán el Ecogrupo, el Ecofin, el Banco Central y los principales bancos nacionales, allí se analizará la compra de deuda que anunció Draghi. El ministro De Guindos acudirá como representación de España, llevando con él unas buenas cifras del déficit de las comunidades autónomas ya que la mayoría de ellas no supera la cifra de techo del 1’5 %. Cospedal afirma que está convencida que en Castilla-La Mancha se cumplirá con el objetivo de déficit, ya que en estos momentos se encuentran en el 0’7 %, ‘lo están haciendo otras muchas comunidades y hay que agradecérselo a los ciudadanos, por su sacrificio, ya los gobiernos por sus esfuerzos de austeridad’.

Acerca de un posible pacto fiscal con Cataluña, cree que no es el momento de plantearse una nueva forma de repartir la economía; ‘no puede haber amenazas ni chantajes por parte de Cataluña’. Por otro lado, cree que si Artur Mas necesita la independencia de Cataluña, no entiende por qué acude al fondo de ayuda de España. A raíz de esto, el día 20 se reunirán Mariano Rajoy y Artur Mas, afirma que ‘se irá igual que ha llegado’; añade que el presidente catalán está utilizando esto como maniobra para no contar la verdadera situación de la comunidad.