Cristina Cifuentes: ‘Decir que yo he ido disfrazada a una asamblea del '15-M' es una ridiculez’

Cristina Cifuentes, Delegada de Gobierno en Madrid, considera ridículo que algunos piensen que se haya disfrazado para asistir a una asamblea del 15-M ya que se celebran en plazas y parques públicos y "he asistido a varias para poder hablar con conocimiento de causa aunque no comparta su ideología".

Cristina Cifuentes, Delegada de Gobierno en Madrid, ha pasado por Herrera en la onda para hacer balance del primer aniversario del 15-M. Cifuentes comenta que en el desalojo de esta madrugada tan solo se ha producido un detenido y que el saldo del 15-M ha sido muy satisfactorio ya que “no ha habido carga policial sino que ha sido una intervención ordenado y mesurad’. De los 18 detenidos del desalojo de la madrugada del domingo Cifuentes afirma que nueve están en libertad y del resto que se van a poner a disposición judicial, muchos de ellos tienen antecedentes policiales y penales.

Cifuentes comenta que las concentraciones no han finalizado y para hoy y mañana hay previsión con limitaciones horarias una que aunque se solicitó manifestación continuada de 4 días, se creyó que se excedía el derecho a concentración y reunión y se ha limitado hoy y mañana de 10 a 00h de la noche.

La Delegada del Gobierno comenta que ella ha asistido a varias asambleas del 15M y aunque no le parece un movimiento interesante y según su pensamiento denota "cierta ingenuidad y radicalidad en su discurso" le han servido para hablar con conocimiento de causa y para llegar a la conclusión que "no es un movimiento tan desorganizado sino que tiene mayor organización y cobertura económica con gente detrás apoyando". Considera ridículo que se haya dicho que ha asistido disfrazada a las asambleas a que 'yo no me disfrazo ni para carnaval'.