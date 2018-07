Continúa la huelga de sanitarios

Huelga de médicos

Iñigo: No entiendo como dais tanto bombo a la huelga médica de Madrid , que sólo lleva un día, cuando en Asturias llevamos mes y medio y ni una palabra. Aquí la Sanidad Pública ya está destrozada, gracias al TALIBANISMO de los chicos del PSOE....

Mariano: Un saludo a todos, si resulta que ahora hay que privatizar la gestion de entes públicos para ahorrar dinero y dinamizar el funcionamiento de los entes públicos ¿por qué no privatizamos la gestión del gobierno y políticos? ¿Ahorraríamos dinero y el Estado funcionaría mejor? Por cierto ¿por qué un importante número de médicos y doctores además de lo público tienen consulta privada?

Jose Luis: Los hospitales en Madrid tienen privatizada la gestión en su mayoría ya, en todos ellos hay la oficina de la concesionaria. Lo que se pretende es privatizarlo todo. Dicho de una manera, es como sí cogen en el Morato de Sevilla y manteniendo la propiedad del edificio el sas le conceden la gestión a una empresa que despide a todos los médicos magníficos que hay y que debido a sus conocimientos y madurez cuestan una pasta y contrata a toda una panoplia de recién terminados de la facultad o del Mir, o sencillamente traen médicos mas baratos del extranjero. Eso es lo planteado en Madrid. En los que se privatizan se está comunicando a todo el personal funcionario que tienen traslado obligatorio a hospitales no privatizados. El resto quedan pendientes de despido o de adaptarse a las ofertas de contratación que ofrezcan las empresas. Los costos se reducen seguro pero como usuario de la sanidad la operación me da pánico. Esto no es privatizar la gestión.

Huelga de iberia:

David: ¿Por qué se han planificado huelgas en fechas tan señaladas que afectan a la gente?. En esta ocasión creo que las fechas para los paros no son las apropiadas, ya que los sindicatos no están defendiendo subidas salariales de los pilotos, ni mejoras en las condiciones de trabajo. En esta ocasión, los sindicatos están defendiendo que un grupo empresarial no desmantele una compañía en beneficio de las pensiones de otra (British)poco a poco y que ha anunciado poner de 'patitas' en la calle a más de 4.500 personas con unas condiciones totalmente infames. Yo la huelga la haría desde el 20 de Diciembre al 07 de Enero.

CATALUÑA:

JOSE MIGUEL: y creíamos que con los resultados electorales íbamos a librarnos de los delirios independentistas de Mas. Pues nada más lejos de la realidad. Debería de apresurarse en formar gobierno y, acto seguido, convocar elecciones a la mayor brevedad al objeto de afianzar su ideología independentista. Y si no consigue los resultados esperados, otra vez....y otra y otra.....

Antonio: Después del subidón de adrenalina que ha provocado a muchos la pérdida de escaños de CIU, la cruda realidad es que el panorama del parlamento catalán es dantesco para la integridad de España. En primer lugar, no debe olvidarse que el ganador de las elecciones ha sido CIU, muy por delante del segundo, y nos puede asquear que el partido del MAS-IAS, (iluminado redentor del pueblo catalán) haya ganado, pero lo cierto es eso. Los siguientes en votos, son todavía peores. Mi pregunta es, entonces ¿por qué está todo el mundo no nacionalista tan contento?

PENSIONES

Los pensionistas presentes, este mes no hemos cobrado todavía. Normalmente cobramos el 26 y acabo de mirar y ni rastro. Esto está pasando con mucha frecuencia. No hay dinero.