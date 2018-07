Blas Calzada: 'Con la contratación de dos auditoras internacionales es decir que el Banco de España tenía mala intención'

Blas Calzada, Expresidente de la CNMV, afirma en Herrera en la onda que le parece sorprendente que dos consultoras internacionales auditen la banca española ya que “lo que no sepan los técnicos del Banco de España no lo aprenderán estos auditores en un mes”.

Blas Calzada, Expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valorescree que con la decisión de contratar a las consultoras Roland Berger y Oliver Wyman se está diciendo que el Banco de España tenía mala intención y “eso no me lo creo ya que los técnicos del Banco de España han hecho bien el trabajo y han estado más tiempo que los auditores que llegan ahora”. Matiza que los técnicos “y no los políticos como el presidente del Banco de España Fernández Ordóñez” saben más y llevan más tiempo para hacer una buena auditoría.

Sobre el funcionamiento del sistema bancario dice que lo que se está haciendo es “monetizar la deuda”. “El BCE dio una cantidad inmensa de dinero para que los banco compraran la deuda. Los bancos cogieron todo el dinero y una parte muy importante no lo usan porque tienen miedo a tener problemas de liquidez en su propio balance. Blas Calzada explica que el sistema bancario crea dinero y tiene exceso de liquidez. “Lo que se hace es limpiar los balances y después reducir la capacidad del sistema financiero para que tengan unos resultados adecuados y evidentemente que ande la economía”. Cree que para que esta ande y que los créditos que dan los bancos no sean fallidos se debe invertir pero asegura que la inversión debe venir de las empresas y no del Estado. En el caso de Bankia “se deben hacer todas las reformas necesarias para que funcione como un banco austero y que se gane su dinero suficiente para que siga funcionando el balance y en ese momento que los créditos otorgados fluyan”.

Sobre el desinfle de Facebook en bolsa es debido a una valoración demasiado alta ya que “Facebook no tiene los ingresos previstos para esa valoración y no se entiende que la gente haya comprado tan alto”.