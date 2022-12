Gente Viajera 04/12/2022

En el programa de hoy de Gente Viajera, hablamos con Nuria Cabrero, directora editorial de Lonely Planet, sobre la publicación del nuevo Best in travel 2023 y viajamos hasta Arabia Saudí con Enrique Domínguez Uceta, que acaba de volver de Medio Oriente. Conversamos con Gema Ferrero, directora general de Next North y Bluenest, sobre los nuevos aerotaxis españoles en Qatar. Tendremos con nosotros a Luz Gabás, ganadora del Premio Planeta con la novela ‘Lejos de Luisiana’ y descubriremos los impresionantes paisajes austriacos, a través de la nueva película de “La Emperatriz Rebelde” con Victor Herranz.

En la segunda hora viajaremos a la pintoresca Nápoles, una ciudad llena de personalidad e historia y Elena del Amo nos llevará hasta Budapest en Navidad. Conversaremos con Raúl Asencio, recientemente galardonado con la medalla de Bronce al mejor panettone del mundo, en el certamen organizado por la Federazione Internazionale PGC en Roma y Mariano López nos llevará de viaje hasta Kioto en Japón.