A lo que vamos, tener unos cuantos años nos ayuda a recordar cuando el turismo de España contaba con un presupuesto de más de 700 millones para poder acometer la partida de coordinación y promoción nacional e internacional en general. Cada año, después de la dichosa crisis, se fue rebajando hasta llegar a menos de la mitad en el pasado ejercicio. Sin embargo, según publica Nexotur esta semana, este año tanto la dotación de Turespaña como la partida dedicada a la promoción y coordinación internacional tan necesaria ahora que algunos de los destinos del otro lado del Mediterráneo, en otros tiempos con un gran tirón turístico, empiezan a despertar de nuevo al turismo internacional que ha buscado estos años no solo sol y buena gastronomía en nuestro país sino también ‘seguridad’, palabra mágica en los tiempos que corren.

Así que pensemos con claridad de norte a sur y de este a oeste a la hora de cuidar el turismo en nuestro país. El que tiene que dar ejemplo el primero es el Gobierno de España, que los empresarios turísticos ya empujaron en los días más difíciles de los cuales se fue saliendo (no gratuitamente), pero por ello no se puede dejar de trabajar porque tener políticos que sólo están ahí para criticar a los que trabajan no es de recibo. Por eso dice mi vecina Neus, que de política sabe un rato, que es mejor contratar técnicos cualificados y con buena voluntad para que ocupen las gradas del Congreso de sus señorías que se llaman a sí mismos oposición pero que no ejercen, porque sólo saben poner trabas en vez de sumar en favor de todos los españoles. Miremos pues hacia adelante y dejémonos de monsergas, porque pienso seguir insistiendo en que ‘el movimiento se demuestra andando’.

La Confederación Española de Agencias de Viajes Españolas (CEAV) piensa sumar y comienza por firmar un acuerdo con la Asociación Portuguesa de Agencias de viaje para dar impulso al turismo entre los dos países. Y sumo y sigo, mientras Andalucía une esfuerzos promocionales para esta temporada con las diputaciones andaluzas, mientras calienta motores para el Gran Premio de España MOTO GP, 24 destinos de Cataluña presentaron esta semana de manera conjunta un producto de turismo familiar bajo la nominación Cataluña, hola familia. Presentación presidida por el Director General de Turismo de la Generalitat, Octavi Bono, el Director General de la Agencia Catalana de Turismo, Xavier Espasa, y Rosa Serra, coordinadora del área de desarrollo de la Diputación de Barcelona. Así la Gente Viajera que viaje en familia puede aprovechar para descubrir el territorio a través de leyendas en familia a través de una app.

Y así sucesivamente, porque mientras unos divagan otros como la Comunidad de Madrid preparan la primera feria especializada en turismo de negocios y congresos los próximos días 21 y 22 de mayo. Se trata de Expoturismo de Negocios 2018, a la que se espera asistan más de 5.000 profesionales y que estará avalada entre otras empresas del sector por Gebta Europa, que declara que las empresas de viajes de negocio en nuestro país mueven más de 19.000 millones de euros. Por otra parte, Navarra insiste en mostrar sus mejores galas gastronómicas con unas jornadas de exaltación y Fiestas de la Verdura (riquísima) que se celebrarán del 20 de abril hasta el 1 de mayo. Y ya en otro apartado, el Consell de Govern ha aprobado el decreto de traspaso a los Consells insulars de Mallorca, Menorca y Formentera la competencia de promoción turística, que está vigente desde el 1 de abril.