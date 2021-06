Padre Merino: "En el Monasterio de Yuso encuentras cultura, pintura, arquitectura y tranquilidad"

En pleno valle del río Cárdenas encontramos San Millán de la Cogolla, una localidad de La Rioja vinculada durante siglos al Camino de Santiago. Aquí se erigió el Monasterio de Yuso, un histórico enclave digno de reyes, cuyas paredes albergan algunos de los más preciados tesoros de nuestro país.

Un destino que no podemos pasar por alto y que requiere más de unos días para entender y, sobre todo, para disfrutar. En Gente Viajera contamos con la presencia del prior de San Millán de la Cogolla, padre Merino.

Los Monasterios de Suso y Yuso fueron declarados en 1997 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, por su condición de la cuna de la lengua castellana y del vasco. Padre Merino nos cuenta la importancia de este entorno para buscar la paz y la espiritualidad: "Las personas inevitablemente necesitamos buscar. Comprendemos que dentro de nuestro interior no lo tenemos todo. Es más lo que necesitamos que lo que poseemos. Por lo tanto, la búsqueda es parte constitutiva fundamental de la persona. A mí no me extraña que la gente venga".

"Nosotros intentamos presentar esta riqueza de monasterio que va más allá de los que estabas buscando. Encuentras cultura, castellano incipiente, reposo, tranquilidad, sosiego, monumentalidad, pintura, arquitectura… Todo esto es una especie de reclamo", añade.