Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo: "Es temerario dar fechas de la vuelta a la actividad"

La Mesa del Turismo estima que el sector turístico perderá más de 90.000 millones de euros en 2020. "No podemos admitir que se ponga una fecha por parte de la ministra de Trabajo", asegura Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, sobre las declaraciones de Yolanda Díaz acerca de una supuesta vuelta a la actividad en dos fases que abarca hasta inicios de 2021.

"Yolanda Díaz fue temeraria anunciando que el turismo, ocio, restauración, etc. no podrían volver a la normalidad hasta inicios de 2021", asegura Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo. "No podemos permitir que se lance una fecha por el agravio que supone para miles de empresas y trabajadores en una situación extrema", insiste.

"Los camping, compañías aéreas,etcétera, están trabajando en una adaptación sanitaria", asevera el presidente de la Mesa del Turismo. "Cuando se volverá no lo sabemos, pero pedimos coherencia y seriedad al Gobierno porque el propio Salvador Illa ha evitado de planes de recuperación económica", explica Molas.

Para Molas, las declaraciones Díaz son perjudiciales para la economía. "¿Ustedes se imaginan la de cientos de emoresas que se verán abocadas a concursos de acreedores y los trabajadores que entrarán en desespero?", se pregunta Molas.

Pide a Gobierno más recursos y aplazamientos de impuestos, y le recuerdan que el turismo "es un sector fundamental que supone el 12% del PIB".