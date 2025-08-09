Camboya más allá de los templos de Angkor Wat

Los templos de Angkor, en la ciudad de Siem Reap, son una visita obligada para cualquier viajero. Este vasto complejo de unos 400 km² alberga decenas de templos, palacios y canales construidos entre los siglos IX y XV por los reyes jemeres. Aunque el templo más famoso, Angkor Wat, suele ser el centro de atención, el conjunto completo revela una riqueza arquitectónica y cultural impresionante. Para apreciar en profundidad su magnitud, se recomienda dedicar al menos dos o tres días, ya que el sitio es tan extenso que requiere tiempo para explorar sus diferentes rincones.

La Camboya real: más allá del turismo masivo

Muchos turistas visitan Angkor en una extensión de un viaje por Vietnam o Tailandia, pero la verdadera Camboya tiene mucho que ofrecer. La ciudad de Siem Reap, que creció gracias al turismo, refleja la vida cotidiana y la historia reciente del país. La historia de Camboya es dura, marcada por el régimen de los jemeres rojos y la brutalidad de Pol Pot, que en los años 70 exterminó a aproximadamente un millón y medio de camboyanos. La población mayor casi desapareció, dejando un país marcado por el trauma, pero también por su resiliencia y belleza.

Proyectos sociales y turismo solidario en Camboya

Una forma de conocer la Camboya auténtica es apoyando proyectos sociales en lugares como Battanbáng, una ciudad donde Kike Figaredo, un jesuita asturiano, lleva 25 años trabajando con discapacitados afectados por minas antipersona. Gracias a su labor, en la zona se han creado empresas sociales, como hoteles y restaurantes que ofrecen empleo a personas con discapacidad, y que además permiten a los viajeros apoyar causas humanitarias simplemente alojándose allí.

Viajar a Camboya con propósito y apoyar a la comunidad local

El trabajo de Kike Figaredo y la ONG sauceong.org demuestra que viajar puede ser una experiencia enriquecedora y solidaria. Además de visitar los templos, los viajeros pueden sumergirse en la vida real de Camboya, disfrutando de su gente, su cultura y sus proyectos sociales que ayudan a transformar vidas.

