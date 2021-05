Juan Marín: "Confiamos en que el turismo en Andalucía empiece a recuperarse en este mismo mes de mayo"

Andalucía ha entrado ya en la fase de recuperación del sector turístico, liderando las reservas para este verano. Gracias, entre otras cosas, a la apertura de la movilidad entre provincias y un apoyo constante hacia el sector por parte del Gobierno autonómico. Además, se cumple el primer centenario del Certamen de los Patios de Córdoba. Por ello en 'Gente Viajera' hemos querido contar con la presencia con Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

Sobre el centenario del Certamen de los Patios de Córdoba, Marín afirma que "es una oportunidad maravillosa para visitar Córdoba": "Siempre lo es, pero ahora hay un motivo mucho más especial. El poder pasear, ver cómo los cuidadores de patios te dejan entrar en sus casas con tanta amabilidad y hospitalidad, y ver cómo cuidan de una forma tan detallada cada rincón de los patios. Es una experiencia única".

Mirada optimista tras el fin del estado de alarma

La apertura de la movilidad entre provincias les está llevando, tal y como explica el vicepresidente de la Junta de Andalucía, a un "escenario mucho más optimista" de cara a los próximos meses: "Parece que Córdoba da el pistoletazo de salida con esta celebración. Confiamos en que el turismo empiece a recuperarse en este mismo mes de mayo".

"La apertura de los establecimientos y los alojamientos hosteleros en Andalucía se ha adelantado prácticamente un mes y a partir del próximo 9 de mayo, que decae el estado de alarma, se acabará el toque de queda, el cierre perimetral de la comunidad autónoma. Esperamos visitantes con los brazos abiertos", indica Marín.

Además, el vicepresidente detalla las pautas que han llevado a cabo una vez llegamos a este punto: "Lo que hemos hecho, por un lado, ha sido hablar con el comité de expertos, quien nos ha trasladado las medidas que se van a implementar para una una salida escalada y ordenada hasta el próximo 21 de junio". No obstante, sostiene que han "echado en falta la responsabilidad del Ministerio de Sanidad y especialmente de un Gobierno que brilla por su ausencia".

Previsiones de cara al verano

Los datos muestran que Andalucía acapara una de cada cuatro reservas realizadas de cara el verano y acelera unas aperturas esenciales para reactivar el turismo. "Nosotros no hemos estado de brazos cruzados y siempre hemos trabajado de la mano de los profesionales. Hemos puesto en marcha muchas herramientas para poder adaptarnos a las nuevas normativas, como el bono turístico. Es cierto que las previsiones nos llevaban a que, a partir de mayo, pudiéramos tener una relajación en cuanto a la presión sanitario y poder abrir las puertas al turismo, como estamos haciendo", indica.

Asimismo, dice que él ya pidió el certificado de vacunación: "El año pasado me reuní con la Comisión Europea y pedí ese certificado digital de vacunación para poder viajar con tranquilidad y demostrar que se está inmunizado. En Andalucía esto es posible desde el 1 de enero. No obstante, el Gobierno no ha reaccionado todavía. Creo que nunca ha creído en el turismo".